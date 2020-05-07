Как избегать конфликтов с подростками во время карантина: действенные советы

Постоянное пребывание с детьми в одном доме сделало родительские будни еще жестче. Психологи уверяют, что особенно сложно на карантине с подростками, ведь они разочарованы из-за социальной изоляции и часто срываются на взрослых.

Поэтому психолог Танит Кэри поделилась советами, которые помогут избежать ссор с подростком во время карантина, пишет издание The Sun.

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Как избежать конфликта с подростком, когда

Ребенок говорит, что хочет встретиться с друзьями

Хотя в глубине души подросток не хочет противостоять родителям, но он хочет встретиться с товарищами и восстановить нормальную жизнь подростков.

Но вместо того, чтобы говорить, что ваш ребенок безответственый или эгоистичный, сначала скажите ребенку, что вы понимаете его необходимость видеть друзей. И вместе с тем скажите, почему самоизоляция важна.



Объясните ребенку, чем грозит встреча с друзьями во время карантина / Фото Justinstum

Напомните также о том, что самоизоляция не будет длиться вечно и что это может спасти жизнь близким людям. Или попробуйте обратиться за помощью к другим. Ведь исследования показывают, что подростки с большей вероятностью поддержат совет от сверстника (старшего брата или сестры).

Ребенок не перестает проводить время за компьютером

Дети часто на карантине играют в игры на компьютере или проводят много часов в интернете, ведь там они могут пообщаться со своими друзьями.

Вместо того, чтобы кричать, подождите, пока ребенок закончит игру. А после этого поговорите о вреде такого времяпрепровождения. Спросите, замечали ли ребенок и его товарищи когда-нибудь признаки того, что они "перестарались с играми", например, что откладывали важные вещи, в частности выполнение домашнего задания или принятие душа.

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После этого установите суточные ограничения. Например, никаких видеоигр до окончания выполнения школьной работы или после обеда до ужина. И обязательно предложите другие мероприятия, которые вы можете проводить вместе, чтобы подросток полюбил проводить время с вами, а не товарищами в интернете.

Подросток расстроен из-за увеличения веса на карантине

Поскольку подросток не может интенсивно заниматься спортом дома, больше двигаться и постоянно переедает на карантине, он может набрать лишний вес и поэтому расстроиться.

Попробуйте поддержать ребенка, а не осуждать его. Поговорите о том, что диеты не всегда работают, и лучше постоянно заниматься спортом, что полезно для здоровья. Также советуем привлекать всю семью к регулярным групповым занятиям, например, к бегу или фитнесу с помощью онлайн-видео.



Занимайтесь с ребенком спортом дома / Фото Newsgram

Также вы можете попросить подростка помочь вам приготовить здоровую пищу. В общем, приведите хороший пример и покажите, как нужно питаться на карантине.

Подросток часто замыкается в комнате

После ссоры родители могут заметить, что подростки замыкаются в своей комнате и не пускают туда родных людей. Ведь, по мнению ребенка, его комната – это личное пространство, где он всем управляет и может взять паузу, чтобы там отдохнуть.

Отметим, что в такие периоды, важно, чтобы подросток не проводил много времени в одиночестве в телефоне. Родители могут попробовать поддержать ребенка, например, предложите ему прогуляться и откровенно поговорите о самочувствии или проблемах в семье.

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Ребенок постоянно ссорится с братьями или сестрами

Сейчас подростки вместе с семьей круглосуточно и поэтому могут возникать частые конфликты между детьми. Но это нормально, если только подростки могут найти между собой компромисс и впоследствии решить проблему.

Родители должны вмешиваться только в том случае, если дети начинают применять физическую силу. Если же ваши дети постоянно ссорятся, то советуем собирать семейные совещания, где каждый сможет озвучить свои чувства.