Как изменилось празднование свадьбы за последнее десятилетие: яркие преимущества

Свадьба – это вневременные события и многие невесты придерживаются семейных традициях и обычаев, которые близки сердцу. Однако, мы не можем не признать, что за последнее десятилетие этот праздник существенно изменился и, возможно, это к лучшему.

Теперь влюбленные устраивают свои торжества, несмотря на свой личный стиль и переосмысливая традиции. И это действительно невероятно, ведь некоторым вещам стоило измениться, передает издание Brides.

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Как изменилось празднование свадьбы за последнее десятилетие

Социальные медиа стали главным игроком

Не случайно за последние десять лет популярными стали соцсети, в частности инстаграм, и медиа платформы, как Pinterest, что навсегда изменило "мир" свадеб.

Так, специалисты уверяют, что Pinterest и инстаграм дают влюбленным парам инструменты для поиска вдохновения и выражения своих идей.



Идеи, как украсить стол молодоженов на свадьбе / Скриншот сайта Pinterest

Социальные медиа теперь вдохновляют людей на планирование свадеб как с точки зрения визуального вида, так и с точки зрения развлечений и общественного питания. В результате планировщики ставят перед собой задачу создать что-то новое и разное для каждого клиента.

Пары начали выбирать нетрадиционные места для бракосочетания

По мере того, как развивались настроения свадеб, изменились и места, где пары хотят пожениться. Так, влюбленные могут выбрать гостиничный банкетный или другие альтернативные места – склады, крыши, поля, вечеринка на природе или в любой другой локации.

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Часто невесты выбирают места с сентиментальным значением, например, летний лагерь, где они познакомились и тому подобное. По словам экспертов, "о свадьбе раньше думали повелительно, а сегодня паре дают пустой лист, чтобы партнеры действительно могли создать собственное видение своего праздника".

Молодожены стараются удивить

Невеста современного мира планирует свадьбу, которая будет полна памятных моментов, которые удивят и тронут гостей. Это может быть хор на 15 человек, музыкальная группа, танец от свидетелей на свадьбе или другие вещи.

Тенденции стали менее важными

Еще в 2010 году почти на каждой свадьбе можно было увидеть общую тенденцию праздника: запуск голубей, баночки с песком для влюбленных или огненное шоу. "Однако сейчас мы все немного повзрослели и независимо от бюджета, невесты выбирают простоту и более естественные элементы, чем раньше", – говорят эксперты.

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Искусство начало влиять на дизайн

Изменилась даже мода на свадьбе. Теперь невеста может надеть не тесноте или белое свадебное платье, и зал для празднования украшают со вкусом.

Влюбленные делают все, чтобы их главный праздник было невероятно красивое и незабываемое, при том, чтобы все было стильно.

Важна вкусная еда и идея празднования свадьбы

Существенным изменением за последние 10 лет является продолжительность обеда. Молодожены теперь редко устраивают четырехразовое питание для гостей, а все чаще выбирают вечеринки для свадьбы.



Свадебная вечеринка стала современным празднованием главного дня молодоженов / Фото Unsplash

Свадебные ужины перешли от очень официальных обеденных блюд к семейному или коктейльному стилю. Пары также учитывают вкусы гостей в выборе блюд и выбирают стол со сладостями отдельно от общего фуршета.

Итак, что дальше? Тяжело представить, что изменится за следующие 10 лет, чтобы свадьбы стали еще лучше. Но, очевидно, с эволюцией технологий и творчества нечто новое таки стоит ожидать.