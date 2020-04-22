Как карантин влияет на психологическое здоровье родителей, работающих дома

Многие родители были вынуждены работать дома полный рабочий день и ухаживать за детьми во время карантина. Психологи уверяют, что такая самоизоляция будет иметь последствия для психического здоровья людей.

Во время вспышки COVID-19 страдают родители, пишет издание Medical Xpress. В частности, они имеют дело с одним из последствий для психологического здоровья от карантина: конфликта между работой и семьей.

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Этот конфликт связан с требованиями на работе и семейными обязательствами. К тому же, закрытие рабочих мест, сокращение и удаленность, еще больше осложнят работу родителей в течение следующих нескольких месяцев.



Родителям приходится ухаживать за детьми и работать дома / Фото "Галичина"

В результате, родители могут получить стресс. Ведь школы закрылись и они должны обучать детей дома, ухаживать за ними и еще параллельно работать. А, как показывают исследования, здоровье и благополучие родителей зависит от работы и безопасного ухода за ребенком.

В комментариях журналистам 24 канала психолог Елена Дышкант заверила, что стресс для родителей возникает из-за необходимости выполнять дома не только свои функциональные обязанности, но и организовывать для собственных детей обучение (для школьников) и быт (для дошкольников).

Такая мультифункциональность очень истощает. К тому же, домашняя обстановка не способствует настрою на выполнение работы. Ведь мы привыкли это делать в определенных условиях, которые дома организовать сложно,

– говорит она.

Детские школьные занятия онлайн занимают большую часть родительского времени и отвлекают от основной работы. Да еще и трудно соблюдать режим дня из-за отсутствия контроля со стороны руководства.

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У родителей наибольший стресс вызывает то, что хочется сделать все: и работу, и проконтролировать ребенка, и справиться по-дому, но все сразу сделать не удается. В таких случаях возникает переутомление и эмоциональное истощение.

Как сохранить психическое здоровье в условиях карантина

Создайте удобные условия для семьи

В условиях карантина лучше воспользоваться принципом «минимализма и лаконичности», пишет Zaxid.net. Ведь много вещей в течение изоляции могут не понадобиться, однако будут занимать место как физически, так и психологически в вашей голове.

Попробуйте вместе с семьей отложить большинство дел на день и убирать в квартире, комнате, на столе и тому подобное. Все вещи, которыми вы не пользуетесь хотя бы раз в течение дня отложите подальше, другие положите в пределах оптимальной досягаемости.

Распланируйте и следуйте графику обучения или работы

Важно обсудить с семьей или с тем, с кем проживаете, определенные договоренности, правила и обязанности. Чем четче удастся договориться, тем легче будет в дальнейшем. Будьте терпеливы и принимайте то, что людям вокруг вас (и вам самим) не всегда будут нравиться эти изменения. Ощущение потери определенной свободы вызывает дополнительный стресс.



Составляйте график и выделяйте время для детей / Фото 4mama

График или режим, будут способствовать тому, что будет меньше тратиться времени на лишнюю возню. Чувство безопасности и контроля, которое вы почувствуете когда начнете соблюдать установленные совместно правила, также будет способствовать сближению и избежанию лишних конфликтов.

Начните с простых вещей, например распорядка дня, который будет включать время на просыпания, утренней гигиены, для физической активности или утренних игр, время для учебы и работы (с перерывами каждые 30-40 мин на 10 мин) и так до обеда.

Обсуждайте свои мысли или эмоции

Многие проблемы психического здоровья обостряются во время пребывания в условиях карантина или самоизоляции. Так, проблемы в семье могут возникать из-за страха за их здоровье, из-за возмущения, что они не беспокоятся о вашем, усталость, стресс из-за проживания вдали от семьи и тому подобное. В это время провоцирующими факторами становятся обыденные дела и дополнительные обязательства.

Чтобы уменьшить напряжение и снизить риск возникновения конфликтов, говорите с родными или тем кому доверяете. Во время кризиса нормально чувствовать угнетение, беспокойство, растерянность, страх или гнев. Не пытайтесь скрывать свои эмоции от детей или членов семьи. Озвучивание своих эмоций – не показатель, что вы слабый или эгоистичный человек.