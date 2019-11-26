Как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей: правила от королевы

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая является иконой стиля, удачно совмещает воспитание детей с королевской жизнью. Ее считают современной матерью, которая всегда идеально выглядит и является примером для всех матерей. Заметим, что у королевской четы трое детей: 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому всего 18 месяцев.

Как Кейт Миддлтон воспитывает детей и одновременно является любимицей публики – несколько полезных советов для матерей узнало издание Ukr.Media.

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Не перекладывать ответственность за детей на других

Конечно же, в королевских семьях к воспитанию детей привлекают нянь, поскольку известные люди не сидят постоянно дома. Однако Кейт самостоятельно ухаживает за своими детьми и полностью отдает себя воспитанию, и, в то же время, королева продолжает появляться на публике.

И хотя для дочери Шарлотты все же наняли няню, однако Миддлтон часто можно увидеть на фото, где она на прогулке с детьми или проводит с ними время отдельно. Герцогиня отмечает, что такими действиями между мамой и ребенком создается крепкая связь.

Защищать личную жизнь своих детей

Внимание папарацци к Кейт Міллдтон всегда особое, однако королева может в любой момент сказать им "нет", чтобы они не надоедали детям излишним вниманием.



Кейт Миддлтон оберегает своих детей от назойливых папарацци

Ее в этом очень поддерживает супруг принц Уильям, который всегда поможет защитить своих детей от окружения. По словам королевы, пространство семьи является очень важным.

Счастливые моменты нужно фотографировать

Кейт Миддлтон поделилась, что сама делает семейные фото, которыми часто делится в соцсетях. Герцогиня считает, что такие кадры являются обязательной часть жизни семьи, потому что так можно запомнить самые яркие и счастливые моменты, о которых можно будет со временем вспомнить.

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Нет ничего плохого в том, чтобы переехать в более тихое место

Учитывая жизнь королевской семьи, заметно, что Кейт и Уильям стараются держать личную жизнь подальше от общественной суеты. По мнению королевы, переезд в пригород позволит детям по-настоящему наслаждаться детством, ведь там они смогут делать что угодно и не будут "на крючке у папарацци".



Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Не стоит пренебрегать помощью родных

Заметно, что Кейт очень беспокоится о жизни своих детей и старается постоянно быть рядом с ними. Однако королева не скрывает, что часто обращается за советами к маме или принимает помощь от близких. Ведь часто замечания родителей помогают укрепить семейную жизнь. Кейт считает, что мама должна доверять своим родственникам.

Немного семейных фото от королевской семьи