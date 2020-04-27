Как кормить детей во время карантина: советы эксперта

Для здоровья ребенка важен каждый прием пищи. А поскольку сейчас в Украине карантин, родители имеют возможность больше времени проводить с детьми и следить за их питанием.

Поэтому диетолог-эндокринолог Анна Белокоз поделилась с изданием ТСН главными правилами питания детей во время карантина.

Интересно! Дело взрослых: как правильно работать над питанием детей

Почему важно прививать детям привычки здорового питания?

Это влияет на правильное физическое развитие.



Дети меньше болеют, даже самые банальные простудные заболевания возникают реже.



Это повышает уровень интеллектуальных возможностей.



​Сильное и правильно развитое тело помогает ребенку чувствовать себя уверенно среди сверстников. Потому, это залог психического здоровья.

Как родителям кормить ребенка во время карантина

По словам эксперта, прежде всего для детей важен режим дня, особенно в питании.

Так, детям младшего и среднего школьного возраста подойдет кратность рациона 5 раз, старшим детям можно предложить 4-х кратную модель рациона.



Ребенок должен есть здоровую пищу / Фото Unsplash

Очень важно, чтобы промежутки между едой были "чистыми", они составляют 2,5 – 3 часа. Не давайте в это время детям перекусы, бутерброды, конфеты, – говорит Анна Белокоз.

К тому же, каждый прием пищи очень важен для здоровья ребенка. Поэтому если в семье пропуск завтрака – это норма, то, к сожалению, это может привести к риску развития ожирения и сопутствующих заболеваний.

К теме! Как уговорить привередливого ребенка есть: советы для родителей

Обед – не менее важный прием пищи: он должен быть максимально плотным и сытным. А ужин нужно сделать легким приемом пищи, и обязательно за 2 часа до сна.

Помните о правилах пищевой пирамиды. В течение дня в рацион вашего ребенка должны входить такие продукты:

овощи – 35-40% всей пищи за сутки;

фрукты, каши, хлеб (целозерновой) – 30-35% всей пищи за сутки;

мясо, рыба, яйца, молочные продукты – 20-25%;

полезные жиры (преимущественно растительные масла, орехи, полезные сладости) – 5-10%.

И не забывайте, что за время карантина вы можете развить у ребенка новую полезную пищевую привычку, которой он будет придерживаться и в дальнейшем.