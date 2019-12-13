Как люди попадают в зависимые отношения: ответ психолога

Настоящая любовь – это не владельческая любовь, это когда человек уважает и восхищается партнером, а не использует его для удовлетворения своих потребностей. Однако в зависимых отношениях партнер воспринимается как собственность.

Психолог Ксения Аляева рассказала, как выглядит классическая схема "подсаживания на иглу" зависимых отношений, передает психологическая студия "Сенс" в "Фейсбуке".

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По ее словам, часто бывает так, что неуверенный и ослабленный человек вдруг атакуется чужим вниманием.

"Это может быть любая атака: когда человек звонит, приглашает куда-то, всячески дает послание "ты мне нравишься, я хочу к тебе приблизиться", при этом становится таким назойливым, что жертва не чувствует никакого иного желания, кроме как отвергнуть его, но сам факт такого внимания и настойчивости обычно приятный", – подчеркнула психолог.

В таком сценарии игры, когда идет активное покорение, человек обычно внезапно, в самый неподходящий для этого момент исчезает. И жертва начинает думать: а что это было? А почему исчез(ла)? Это я палку перегнул (ла) с отбрасыванием или, может, он (а) уже погиб (ла), поэтому исчез(ла)?,

– сказала Ксения.

В общем, это человек, который делает вас зависимыми от него, обычно создает ситуацию амбивалентности, где импульсы и собственные проявления настолько противоречивы, что если их пытаться анализировать, то мозг просто взорвется.

Тогда человек с дефицитом ласки, внимания, отношений, поддержки, уважения к себе, начнет пытаться разгадывать эту загадку, начнет гадать что это было. Поэтому после появления своего любимого встречать его с распростертыми объятиями, практически как родного, потому что внезапное его исчезновение увеличило его ценность.

А дальше начинается сложнее. "Сначала жертва получает невероятный кайф, ощущение, что вот оно – настоящее счастье, а потом бах – и вдруг начинаются какие-то страшные вещи. К примеру, этот теплый, любящий муж начинает пренебрегать, использовать, унижать, хамить", – говорит психолог.

Она подчеркивает, что в такую резкую смену настроений сложно поверить, ведь в голове начинает все разъезжаться: "нет, это не он (она) такой жестокий/а, это его на работе или тяжелая ситуация достали. На самом деле этот человек – золото. Просто надо сейчас его/ее успокоить, пожалеть, принять и простить".

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По ее словам, человек, находящийся в эмоциональной зависимости мало чем отличается от человека, находящегося в химической зависимости (как от наркотика). Ведь "наркотический кайф" такой острый, что обычные здоровые отношения кажутся такими пресными и скучными.

Если вы понимаете, что зависите от своего парнера, то покиньте его. В таком случае прекратите все контакты, если это возможно, или хотя бы сведите их к минимуму. Лучше найдите себе новое занятие, хобби, чтобы полностью занять свободное время.