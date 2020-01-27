Как меняется человек, когда встречает свою вторую половинку

Замечали ли вы, как ведет себя человек, когда он влюблен? Он улыбается, когда ему пишет вторая половинка, считает вечностью время, когда находится далеко от любимого человека и делает множество хороших вещей, которых даже не осознает.

Все мы замечали, что люди начинают выглядеть привлекательнее, когда влюбляются. А все потому, что эти физиологические и эмоциональные изменения действительно меняют общее поведение человека, передает издание Inspiring Life.

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По словам экспертов, поведение влюбленного человека, как правило, меняется, но внутренне он также меяется, поскольку "нашел часть своей души, которой не хватало".

7 вещей, которые случаются, когда вы встречаете свою вторую половинку:

Изменение точки зрения

Встречая свою вторую половинку, вы начинаете видеть вещи по-другому и чувствовать радость в вещах, в которых раньше вы, возможно, этого не находили.

Также меняется перспектива, поскольку человек нашел корректировки в своей жизни – чувствует себя правильно и делает все, чтобы выглядеть лучшим и позитивным.

Вы общаетесь с любимым/любимой так, как никогда не общались с другими

Вы, наверное, уже имеете несколько важных людей в своей жизни, с которыми тесно общаетесь – друзьями, семьей или бывшими. Но, встретив свою вторую половинку, вы понимаете, что это связь, которого вы никогда раньше не имели. Это ваша родственная душа и вам очень комфортно с этим человеком.



Вам всегда комфортно с любимым человеком / Фото Unsplash

Физическая близость отходит "на второй план"

Бесспорно, физическая близость важна, но это не все, что тебя интересует со второй половинкой. Ведь "подключаетесь" на более глубоком уровне, поэтому вам хочется чего-то большего, чем просто секса. Все, что вы сделаете вместе, для вас является превосходным.

Вы становитесь уязвимыми

Это может быть трудно – позволить новому человеку войти в нашу жизнь, но вы хотите больше узнать свою вторую половинку. Вы начинаете понимать, что быть уязвимым со своим любимым человеком легче, чем с кем-либо еще.

Ведь когда вы имеете глубокую связь, вы чувствуете, что этот человек просто "понимает" вас и вы действительно можете быть самими собой и доверяете любимым.

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Вы становитесь увереннее

Когда человек влюблен, то он обладает чувством большей уверенности в себе и доверяет второй половинке. Это не просто уверенность, что человек вас любит и делает счастливым, это уверенность почувствовать себя действительно собой.

Вы чувствуете счастье

Когда вы влюблены, мозг высвобождает повышенное количество серотонина в мозг (Серотонин – это вещество, которое производит ощущение "счастья"). Поэтому, когда вы встречаете свою вторую половинку, ваш мозг выделяет серотонин, и вы почувствуете больше счастья и удовлетворения, как никогда-либо раньше



Вы чувствуете себя счастливыми и любимыми / Фото Unsplash

Вы становитесь более производительными

Когда вы найдете любимого человека, ваша уверенность увеличится, и вы будете чувствовать себя более защищенными в том, чтобы быть собой и представлять это настоящее "я" миру. Это приведет и к повышению производительности.

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Потому что вы наконец чувствуете себя "собственной версии себя" – кем-то, кем вы всегда хотели быть, но боялись это показать. Все психические и эмоциональные блоки, которые были на вашем пути, начнут разрушаться, и вы сможете выполнять проекты, которые всегда хотели делать, или которые начинали и не заканчивали.

А производительность на работе проявится тем, что вы будете выполнять свои задачи с новой силой и энтузиазмом, которых у вас раньше не было. Теперь, когда вы встретили свою вторую половинку, и все, кажется, "на своих местах", вы перестанете сомневаться в своих навыках.