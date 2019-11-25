Как меняется жизнь после рождения ребенка: забавные фото родителей

Часто люди не имеют большого желания заводить детей, поэтому проводят свою жизнь весело и интересно. Однако со временем все может измениться. В сети показали забавные фото людей до и после рождения маленьких чад, на которых видно, как изменилась жизнь заядлых холостяков и красивых леди.

На кадрах с малышами их трудно узнать, ведь вместо безумных вечеринок – семейные вечера, вечно растрепанные волосы и растянутые спортивки, пишет Bored panda.

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Главный герой фото снизу Майк считает, что оно не нуждается в подписи. "Я должен удалить все другие изображения на странице и заменить их всеми этими постами из "Миссия выполнена" в моем биографическом описании. Моя работа здесь выполнена. И хотя воспитание детей является сложным, изнурительным, стрессовым и скучным, но я не жалею", – сказал он.

Следующее фото показывает, как красивая девушка собиралась пойти на вечеринку. Но уже через несколько лет ей не хватает даже сна, ведь ребенок забирает все время.

"Медовый месяц закончился" – так подписал фото герой следующего поста. На нем видно, как он счастлив в день бракосочетания и как он "радуется" тому, что его дочка надела на папу свои вещи.

Другая пара опубликовала фото на первую годовщину своей свадьбы. На кадре видно, как счастливы они были до рождения ребенка и какие уставшие после появления малыша.

Далее на нескольких фото понятно, как девушки и парни любили посещать вечеринки и путешествовать, но с рождением ребенка все изменилось.