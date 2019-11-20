Как можно поддержать ребенка в больнице: советы Супрун
Дети во время лечения в больнице могут иметь меньше волнения и психологической нагрузки, когда будут видеть улыбающихся и спокойных родителей. Как уверяют медработники, успех в борьбе с болезнью очень зависит от поддержки родных и близких.
Советы о том, как и где в больнице провести время с ребенком, написала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook ко Всеукраинскому дню пижам.
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По ее словам, важно для родителей поддерживать ребенка эмоционально, общаться с врачами и получать рекомендации об уходе по возвращению домой и иметь больше сил на борьбу с болезнью.
Супрун подчеркнула, что для нормальной поддержки необходимы благоприятные условия – специально оборудованные семейные комнаты.
Популярная семейная комната Рональда МакДональда
"Наличие такой комнаты способствует улучшению эмоционального состояния как самого маленького пациента, так и его родных и близких, которые могут быть рядом друг с другом даже во время лечения ребенка", – ответила Супрун.
В таких комнатах родители могут:
- отдохнуть
- поесть
- подождать, пока закончатся медицинские процедуры
- набраться сил
- спокойно провести время с ребенком.
Она добавила, что родные маленьких пациентов должны быть максимально вовлечены в процесс лечения – не просто оставаться за закрытыми дверями кабинета врача, однако и не мешать медицинскому персоналу качественно выполнять свою работу.