Как можно поддержать ребенка в больнице: советы Супрун

Дети во время лечения в больнице могут иметь меньше волнения и психологической нагрузки, когда будут видеть улыбающихся и спокойных родителей. Как уверяют медработники, успех в борьбе с болезнью очень зависит от поддержки родных и близких.

Советы о том, как и где в больнице провести время с ребенком, написала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook ко Всеукраинскому дню пижам.

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По ее словам, важно для родителей поддерживать ребенка эмоционально, общаться с врачами и получать рекомендации об уходе по возвращению домой и иметь больше сил на борьбу с болезнью.

Супрун подчеркнула, что для нормальной поддержки необходимы благоприятные условия – специально оборудованные семейные комнаты.



Популярная семейная комната Рональда МакДональда

"Наличие такой комнаты способствует улучшению эмоционального состояния как самого маленького пациента, так и его родных и близких, которые могут быть рядом друг с другом даже во время лечения ребенка", – ответила Супрун.

В таких комнатах родители могут:

отдохнуть

поесть

подождать, пока закончатся медицинские процедуры

набраться сил

спокойно провести время с ребенком.

Она добавила, что родные маленьких пациентов должны быть максимально вовлечены в процесс лечения – не просто оставаться за закрытыми дверями кабинета врача, однако и не мешать медицинскому персоналу качественно выполнять свою работу.