Как мужчины реагируют на то, что их женщины зарабатывают больше: исследование

Мужчины страдают от того, что их жены зарабатывают больше них. Однако, если доход женщины еще в начале отношений был выше, то это не приносит парням стресс.

Британские психологи провели исследование среди 6 тысяч человек и пришли к выводу, что для большинства мужчин важно быть в браке главным добытчиком, передает Focus Online.

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"Когда мужчины зарабатывают меньше, чем их жены, они страдают психологически. Большинство мужчин чувствуют себя влиятельными в своих семьях, если они зарабатывают больше", – констатировали авторы работы.

Психологи выяснили, что мужчины чувствуют себя хорошо, когда их доходы по сравнению с доходами жены составляют 60% и 40% общего дохода соответственно.

Отмечается, что более высокую зарплату жены мужчины плохо переносят только когда изменения происходят за годы брака. Если же доход женщины был выше в самом начале отношений, до брака, то мужчины не страдают от стресса.