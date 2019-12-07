Как на ребенка влияет воспитание в неполной семье: исследование

В современном мире воспитание ребенка самостоятельно – не редкость. Однако впоследствии маму-одиночку будет интересовать вопрос, не повлияет ли отсутствие одного из родителей негативно на эмоциональное и психологическое развитие ребенка. Исследования показывают, что нет – негативного влияния на малыша нет.

Такой эксперимент провело Европейское сообщество эмбриологии и репродукции человека, пишет Motherly.

Интересно! Ощущение любви в повседневной жизни улучшает самочувствие: исследование

Исследователи оценивали матерей, которые сознательно воспитывали детей без отца, и матерей из гетеросексуальных семей, где ребенка воспитывали оба партнера. Как выяснилось, никакой разницы в поведении детей не было обнаружено.

"Предположение, что взросление в неполных семьях может плохо влиять на ребенка, появилось из исследований, где изучались дети, чьи родители развелись или долго конфликтовали. Но здесь, похоже, проблема в сложных отношениях между родителями и ребенком, а не в отсутствии отца как такового", – говорит исследовательница Матильда Бривей.



На ребенка не имеет негативного влияния воспитание только мамой / Фото Unsplash

Так, исследования показывает, что если мама решила воспитывать ребенка без отца, то у нее все получится. В конце концов, единственное, что действительно имеет значение в семье – это любовь.