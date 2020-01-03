Как начать разговор с маленькими детьми: полезные советы

Иногда бывает тяжело вести беседу с маленьким ребенком, даже если он уже хорошо разговаривает. Как научиться говорить с малышами и чувствовать себя комфортно во время разговора – читайте в материале.

Главный редактор издания Medium Микеле Ву дала советы, как поговорить с маленькими детьми без стандартных "Как дела в школе" и других фраз.

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"Когда я стала матерью, поняла, что разговор с малышами может быть очень увлекательным", – подчеркнула она.

Как разговаривать с ребенком?

Не меняйте свой голос

Часто люди начинают автоматически изменять свой голос на высокий или немного "мультяшный", разговаривая с ребенком.

Так можно делать при разговоре с младенцем, но уже с дошкольниками стоит говорить своим обычным голосом и не злоупотреблять ласкательно-уменьшительными словами.

Поверьте в невозможное

Иногда дети начинают говорить о невероятных или несуществующих вещах. Поддайтесь этому и поддержите тему.

К примеру, если ребенок говорит: "Я только что прыгал на Луну", не стоит говорить – "Это невозможно сделать из-за силы гравитации". Лучше спросите, что ребенок там делал, кого встретил и привез ли сувениры из путешествия.

Присоединитесь к фантазии ребенка / Фото etcetera

Расслабьтесь

Не стоит начинать разговор привычными формальными фразами типа "Привет, рада тебя видеть, как дела". Из-за этого ребенок лишь будет чувствовать себя неловко.

Лучше посмотрите, что ребенок делает и осторожно присоединитесь к нему. Один детский психолог делает так: "Если ребенок раскрашивает что-то, я сажусь возле него и могу задать такие вопросы: "Как ты думаешь, какой цвет здесь лучше использовать?" или "Вау! Это выглядит круто". Включите себя в их мир".

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Не стоит бояться молчания

Мама двоих детей Лиз говорит, что паузы в общении с детьми бывают очень часто. "Иногда детям нужно до 30 секунд, чтобы проанализировать все, что вы сказали", – говорит она.

Поэтому нет ничего плохого в том, что ребенок сразу не отвечает на ваш вопрос. Это не означает, что ему не нравится ваша компания, просто дайте немного времени.

Будьте сообразительными

Если вы сидите с ребенком и разговор не удается – начните что-то делать. К примеру, смастерите кораблик из бумаги или парашют из квадратной салфетки, соединив четыре угла вместе. Дети обожают такое.



Разговаривая с детьми, сделайте какие-то аппликации

Озвучьте интересы ребенка

Это очень удачная тактика. Вместо того, чтобы расспрашивать ребенка, вспомните его увлечения.

"Я был на работе и там говорили про робота Гуманоида (если ребенок таким играет). Это что такое?" и тому подобное.

Отдайте ребенку право лидера

Иногда бывает так, что ребенок просто не хочет говорить с вами. Возможно, он прячется за родителями или отводит глаза. Тогда лучше просто не навязываться.