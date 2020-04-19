Как найти любовь на карантине: 5 шагов для успешного знакомства

Вопрос, как встретить настоящую любовь, волнует многих одиноких людей. Ведь чувство любви — это особое состояние души, которое заставляет нас идти на любой риск ради близкого человека. Но что делать сейчас, когда в мире уже несколько недель длится карантин? Поверьте, изоляция не помеха для поиска второй половинки.

"Главное – правильно искать", – уверена заместитель директора Школы леди проекта "От пацанки до панянки" на Новом канале Ирина Зайцева и дала несколько советов для успешного знакомства на карантине.

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Шаг №1: ставьте цель

Перед тем, как зарегистрироваться на сайте знакомств, спросите себя: зачем вам это нужно. Без цели вам будут случаться "не те" мужчины. И будет сложно разглядеть потенциального кандидата на место в вашем сердце.

Шаг №2: правильно оформите профиль

В интернете тоже работает пословица "встречают по одежке". Более того, здесь нет возможности рассмотреть жесты, мимику и слышать интонации голоса человека. Поэтому потенциальный кандидат не оценит "большой духовный мир и доброе сердце" за фото в купальнике или селфи без косметики.



Знакомство с парнем в интернете / Фото Zdorovia

За восемь секунд нужно своим профилем задеть мужчину - именно столько времени, по версии ученых, нужно для принятия решения.

Как оформить профиль?

Правильный ник

Игривые псевдонимы типа Зайчонок или Кисуля будут притягивать мужчин, не готовых к серьезным отношениям.

Профессиональные фото

Снимки должны быть только хорошего качества. Но не ретушируйте себя слишком активно. Одежда и позы должны соответствовать вашим ценностям, внутреннему миру и статусу. Мужчины быстро разоблачают фальшь.

И, конечно, если хотите серьезных отношений, обнаженные или полуобнаженные фото в профиле не допускаются.

Пишите правду

В интернете есть соблазн "украсить" себя. Но, учтите, вам потом с этим придется жить, если отношения сложатся. Врать всегда сложнее, чем говорить правду.

Шаг №3: переписка

Как быстро нужно отвечать на сообщения? Не сразу. По меньшей мере - через два

часа, максимум – через два дня. Это нужно для того, чтобы "истеричные" мужчины отсеялись сами.

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На сайтах знакомств вполне нормально, когда вам "подмигнули" или написали простое

"привет". Понравилась анкета мужчины? Можете ответить тем же или написать комплимент по информации в профиле.

Исключите долгие переписки, тем более, по ночам. Так есть все шансы влюбиться в фантазии, а при первой встрече будет ждать разочарование. Важно, чтобы человек как можно раньше захотел пригласить вас на свидание. На карантине это может быть онлайн-встреча по видеовызовам.

Шаг №4: будьте терпеливы

По статистике, на сайтах знакомств сидит больше мужчин, чем женщин. Не все из них зарегистрировались с целью создать серьезные отношения. Готовьтесь к тому, что придется отсеивать многих кандидатов.

Но на сайтах знакомств много достойных мужчин, которые из-за своей занятости и карантина не могут найти даму сердца в реале.

Шаг №5: виртуальное свидание

В условиях карантина разумно пойти на свидание онлайн. Так вы и узнаете человека, и поможете не распространять опасный вирус. К тому же, даже по видеовызовам можно устроить романтику, поставив ароматические свечи и создав уютную атмосферу.

Во время общения будьте естественной, и тогда онлайн-свидания могут стать началом серьезных отношений после карантина. Неплохо бы перед поисками суженого разобраться в себе и проработать свои душевные травмы.