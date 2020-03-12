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Как найти няню для ребенка на время карантина и сколько это стоит

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По всей Украине объявили карантин на три недели, до 3 апреля, в связи с распространением коронавируса. Родители уже начали волноваться о том, с кем же оставлять ребенка, если бабушки и дедушки не могут ухаживать за малышом в этот период. В такой ситуации советуем найти няню, а как это сделать правильно и сколько стоит такая услуга – читайте в материале.

Советы опубликовало издание Информатор, которые обращались с вопросами к экспертам из службы Coffee Nanny, которая работает уже 4 года и открыла свой сервис уже в 12 городах Украины.

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Нужно ли обращаться к няне? Это не обязательно. Но если попробуете взять ребенка в рабочий офис, то будьте готовы, что он будет хотеть играть, шуметь и требовать вашего внимания.

Интересно, что некоторые родители организуют импровизированный детский сад дома, смотря по очереди за детьми соседей или друзей. Но это хорошая идея, только если вы уверены в безопасности и здоровье всех детей и взрослых.

Поэтому одним из самых популярных и безопасных вариантов остается выбор няни, которая сможет следить за вашим ребенком, когда вы спокойно будете работать.

Где найти няню и сколько это стоит

  • Coffee Nanny

Няни в этой службе работают круглосуточно. Стоит это около 150 гривен в час (с 9:00 до 21:00), 200 гривен за час (с 21:00 до 9:00).

  • ParaSolka

Работает этот сервис по тому же принципу, что и "Кофе няня". Стоят услуги няни 200 гривен за час (с 9:00 до 20:00), 250 гривен за час (с 20:00 до 9:00). Выходные – 250, праздники – 300 гривен.


Выбором няни займитесь лично ради безопасности ребенка / Фото Dity.ogo

ParaSolka предоставляет услуги в следующих форматах: родители могут нанять няню для время дома, на рабочем месте, в кафе, тренажерном зале, салоне красоты, в магазине во время шопинга и тому подобное.

Кроме того, сервис помогает родителям следить за детьми во время различных мероприятий: свадеб, детских дней рождения, корпоративов и т.д. Эксперты предоставляют консультации по подбору постоянной няни в семью, аудита ее работы и повышения квалификации на тренировке.

  • BahamaMama

Служба позиционирует себя как уникальный сервис, направленный на уход за детьми. Они предоставляют аналогичные услуги с описанными выше сервисами: няня выезжает в дом, салон, спортзал и тому подобное. Стоят услуги сиделки около 160 гривен в час.

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  • Группы в фейсбуке

Есть группы в Facebook типа "Ищу няню", хотя они, как правило, закрыты. Но там могут быть "специалисты" без опыта работы или образования.

Какие документы няни нужно проверить перед принятием на работу?

  • ее медицинскую карту
  • педагогическое или медицинское образование
  • копии документов, в частности паспорт.

Кроме того, стоит узнать, какой у няни опыт работы, в том числе и личный в воспитании собственных детей, и как она относится к наказаниям малышей.

Что такое карантин? Это запрет посещения учебных заведений, проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий. Также карантин запрещает посещать больных в стационарах во время эпидемий гриппа.


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Автор: Мария Бондар
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Семья Родители и дети Воспитание Дети и несовершеннолетние Дети Советы
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