Как найти няню для ребенка на время карантина и сколько это стоит

По всей Украине объявили карантин на три недели, до 3 апреля, в связи с распространением коронавируса. Родители уже начали волноваться о том, с кем же оставлять ребенка, если бабушки и дедушки не могут ухаживать за малышом в этот период. В такой ситуации советуем найти няню, а как это сделать правильно и сколько стоит такая услуга – читайте в материале.

Советы опубликовало издание Информатор, которые обращались с вопросами к экспертам из службы Coffee Nanny, которая работает уже 4 года и открыла свой сервис уже в 12 городах Украины.

Интересно! Карантин в Украине из-за коронавируса: список областей и школ

Нужно ли обращаться к няне? Это не обязательно. Но если попробуете взять ребенка в рабочий офис, то будьте готовы, что он будет хотеть играть, шуметь и требовать вашего внимания.

Интересно, что некоторые родители организуют импровизированный детский сад дома, смотря по очереди за детьми соседей или друзей. Но это хорошая идея, только если вы уверены в безопасности и здоровье всех детей и взрослых.

Поэтому одним из самых популярных и безопасных вариантов остается выбор няни, которая сможет следить за вашим ребенком, когда вы спокойно будете работать.

Где найти няню и сколько это стоит

Coffee Nanny

Няни в этой службе работают круглосуточно. Стоит это около 150 гривен в час (с 9:00 до 21:00), 200 гривен за час (с 21:00 до 9:00).

ParaSolka

Работает этот сервис по тому же принципу, что и "Кофе няня". Стоят услуги няни 200 гривен за час (с 9:00 до 20:00), 250 гривен за час (с 20:00 до 9:00). Выходные – 250, праздники – 300 гривен.



Выбором няни займитесь лично ради безопасности ребенка / Фото Dity.ogo

ParaSolka предоставляет услуги в следующих форматах: родители могут нанять няню для время дома, на рабочем месте, в кафе, тренажерном зале, салоне красоты, в магазине во время шопинга и тому подобное.

Кроме того, сервис помогает родителям следить за детьми во время различных мероприятий: свадеб, детских дней рождения, корпоративов и т.д. Эксперты предоставляют консультации по подбору постоянной няни в семью, аудита ее работы и повышения квалификации на тренировке.

BahamaMama

Служба позиционирует себя как уникальный сервис, направленный на уход за детьми. Они предоставляют аналогичные услуги с описанными выше сервисами: няня выезжает в дом, салон, спортзал и тому подобное. Стоят услуги сиделки около 160 гривен в час.

К теме! Будут ли родители иметь место, где оставить ребенка во время карантина: опрос

Группы в фейсбуке

Есть группы в Facebook типа "Ищу няню", хотя они, как правило, закрыты. Но там могут быть "специалисты" без опыта работы или образования.

Какие документы няни нужно проверить перед принятием на работу?

ее медицинскую карту

педагогическое или медицинское образование

копии документов, в частности паспорт.

Кроме того, стоит узнать, какой у няни опыт работы, в том числе и личный в воспитании собственных детей, и как она относится к наказаниям малышей.

Что такое карантин? Это запрет посещения учебных заведений, проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий. Также карантин запрещает посещать больных в стационарах во время эпидемий гриппа.



Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала