Как найти новую любовь после разрыва: интересные советы

Наверное, многие из нас переживали разрыв отношений с любимым человеком, после чего чувствовали разочарование и грусть. Но если вам кажется, что вы уже никогда не найдете свою любовь – вы ошибаетесь. Главное – успокоиться, прийти в себя и поверить, что ваше счастье где-то ждет вас.

Издание Mind Body Green опубликовало перечень важных советов, когда речь идет о поиске любви после разрыва.

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Постарайтесь посвятить хоть немного времени себе

Ведь после разрыва вам не нужно сидеть на карантине, прежде чем снова вернуться к жизни. Хотя, с другой стороны, время излечивает почти все.

Убедитесь, что ваше прошлое там, где оно должно быть

Если вы действительно хотите найти кого-то нового, вам придется над этим работать.

Другими словами, будьте готовы много выходить в свет, встречаться с новыми людьми, переживать несколько плохих свиданий, научиться флиртовать и все остальное, что, на первый взгляд, может показаться немного адским, но однажды вы поймете, что это того стоило.

Теория путешествий

Нужно открыть себя новым впечатлениям, выйти из своей зоны комфорта, быть готовым попробовать что-нибудь новое, оставить свои страхи позади, и прежде всего, просто позволить себе быть свободным.

По словам философов, "любовь – это не назначение, это путешествие". С чего стоит начать:

Посещение новых мест

Нет ничего более терапевтического после разрыва, чем поездка, будь то на Бали или дом вашего лучшего друга. Путешествия помогают вернуться к себе, связаться с тем, что важно, и запомнить мелочи, которые делают вас счастливыми.

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Это также хорошо для знакомства с новыми людьми, потому что, кто знает, вы можете в любой момент встретить любовь своей жизни.

Знакомство с новыми людьми

Лучший способ забыть кого-то – найти (встретить) кого-то другого. Вы должны идти на встречу новым людям и смотреть на это, как на поездку: она может закончиться плохо, или быть короткой и милой.