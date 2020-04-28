Как наладить отношения со свекровью: полезные советы

Отношения невестки и свекрови не всегда складываются удачно, что плохо влияет на молодую семью. Но психологи уверяют, что не стоит воспринимать свекровь как врага, стоит попробовать с ней подружиться.

К тому же, в таких ситуация страдает и мужчина, который оказался среди двух огней и вынужден искать тактику общения с двумя любящими его женщинами, пишет Сегодня.

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Поэтому мы предлагаем вам три полезных совета, как наладить отношения со свекровью.

Попробуйте подружиться

Девушка не обязательно должна называть свекровь мамой и заискивать перед ней. Просто важно договориться обо всем с мамой мужа с самого начала, ничего не выдумывая и не приукрашивая.

"Не стоит воспринимать ее как врага, попробуйте с ней подружиться и тогда у вас будет хороший союзник. Для этого достаточно просто понаблюдать за ней: что она любит, что делает, как говорит. Это поможет вам лучше понять и принять", – говорят психологи.



Свекровь может настраивать вашего мужа против вас / Фото Molbuk

Выстраивайте собственные границы

Если у вас не получилось стать подружками – не страшно, главное – не стать врагами. А для этого важно показать свои границы, которые нарушать не стоит. В частности, вопросы воспитания детей, крупных покупок, уборки, готовки и тому подобное.

Выберите то, что для вас важно и то, в чем свекровь участвовать не должна. И сразу предупредите маму мужа про эти границы, чтобы она понимала, где ей будут не рады и что делать не стоит.

Если свекровь – манипулятор

В худшем случае, когда вы четко понимаете, что ваша свекровь манипулирует мужем или вами, не пытайтесь соревноваться с ней в этом. В этом случае для вас лучше строить и укреплять максимально доверительные отношения с вашим мужем. Ведь с ним вы строите свою семью, а не со свекровью.