Как написать письмо Святому Николаю: советы для детей

До Святого Николая осталось две недели, поэтому уже время написать ему письмо. И уже в ночь с 18 на 19 декабря он раскладывает свои подарки под подушки всем послушным деткам.

Сайт "Сегодня" собрал несколько полезных советов, которые помогут правильно составить письмо к Святому Николаю.

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Советы написания письма Святому Николаю

Поздравление

Письмо стоит начать с поздравления. К примеру, можно написать слова "уважаемый Святой Николай" или "дорогой Святой Николай". Нельзя же просто начать сразу требовать подарки.

Покажите свою вежливость

Вежливость очень важна. Поэтому стоит спросить, как дела у Святого Николая, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Также можете его поздравить с грядущим праздником.



Святой Николай разносит подарки

Представление

Святой Николай один, а детей, которым он приносит подарки очень много. Поэтому вам нужно не забыть представиться и написать несколько строк о себе. Ведь он может не знать, кто просит у него такой подарок.

Не будьте жадным

После этого можно перейти к просьбам о подарках. У каждого человека есть желания, которые хочется воплотить, но это не означает, что вы должны все просить у святого Николая. Лучше обратите внимание на что-то одно, но наиболее важное для вас.

Обещание Святому Николаю

Ребенок должен понимать, что подарки не дарят просто так. Поэтому важно за это обещать и делать что-то взамен. Например, хорошо учиться целый год, помогать маме убирать в доме и тому подобное.

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Красивое завершение

Не стоит заканчивать письмо списком подарков. В конце нужно обязательно поблагодарить святого Николая за прочтение и вежливо попрощаться.

Куда писать письмо Святому Николаю

Дом Святого Николая есть в Карпатах, откуда он даже всегда присылает ответ детям. А на территории резиденции проходят игры и мастер классы для детей, можно покататься на повозке с лошадьми. (Адрес – с. Пистынь, Косовский район, Ивано-Франковская обл., 78633).



Дом Святого Николая в Карпатах

Еще одна резиденция Святого Николая работает в Киеве, в казацком поселке "Мамаева слобода". (Адрес – г. Киев, ул. Михаила Донца, 2, "Мамаева Слобода" – "Главная резиденция Святого Николая", индекс-03061).

Пример письма Святому Николаю

Дорогой Святой Николай!

Я очень рад / а, что ты читаешь мое письмо. Как ты, не устал ли еще от писем? Надеюсь, что мое еще увидишь.

В течение всего года я был / ла послушным ребенком, помогал / ла маме убирать в доме, всегда складывал / ла свои игрушки, усердно учился / лась. Я знаю, что ты добрый волшебник, поэтому не откажешь и исполнишь мое заветное желание. Я хочу получить на праздник новую игрушку.

Святой Николай! Исполни, пожалуйста, мое желание, а я в свою очередь обещаю тебя не разочаровывать в течение целого года и буду хорошо учиться! Спасибо, что прочитал это письмо.

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Кто такой Святой Николай?

Святой Николай – это не вымышленный персонаж, а реальная личность. Николай – это человек, который стал святым за благородные поступки и достойную, праведную жизнь.

Родился Николай в 270 году в городе Патаре, юго-западной части Малой Азии. Впоследствии Николай стал священником. А когда умерли его родители, он получил наследство, но не стал жить роскошной жизнью, а начал помогать бедным.