Как настроить ребенка на успех в жизни: советы для родителей

Если вы хотите сделать все, чтобы помочь ребенку иметь счастливую и здоровую жизнь, то научите его откладывать удовольствие. Да, именно задержка удовольствия – это способность противостоять соблазну немедленного вознаграждения и ждать следующего. К тому же, это научит нервную систему бороться со стрессом.

Исследование свидетельствует о наличие связи между задержкой удовольствия и социальным, эмоциональным, физическим здоровьем и успехом в учебе, пишет врач-терапет Виктория Продай в своем блоге.

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Через окружающую среду родители могут усилить способность ребенка задержать удовольствие или ослабить его. К сожалению, сейчас дети воспитываются в мире постоянного и немедленного удовольствия, поэтому они не могут противостоять своему желанию получить то, что они хотят в этот момент. И это негативно влияет на их академические, социальные и эмоциональные навыки.

Так, важно приложить усилия для развития навыков замедленного удовольствия у детей. "У родителей все было иначе – будучи детьми, они жили в мире задержки удовольствия и сама жизнь научила их ждать", – уверяет эксперт.

Как развивать навыки отложенного удовольствия у детей