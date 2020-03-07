Как настроить ребенка на успех в жизни: советы для родителей
Если вы хотите сделать все, чтобы помочь ребенку иметь счастливую и здоровую жизнь, то научите его откладывать удовольствие. Да, именно задержка удовольствия – это способность противостоять соблазну немедленного вознаграждения и ждать следующего. К тому же, это научит нервную систему бороться со стрессом.
Исследование свидетельствует о наличие связи между задержкой удовольствия и социальным, эмоциональным, физическим здоровьем и успехом в учебе, пишет врач-терапет Виктория Продай в своем блоге.
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Через окружающую среду родители могут усилить способность ребенка задержать удовольствие или ослабить его. К сожалению, сейчас дети воспитываются в мире постоянного и немедленного удовольствия, поэтому они не могут противостоять своему желанию получить то, что они хотят в этот момент. И это негативно влияет на их академические, социальные и эмоциональные навыки.
Так, важно приложить усилия для развития навыков замедленного удовольствия у детей. "У родителей все было иначе – будучи детьми, они жили в мире задержки удовольствия и сама жизнь научила их ждать", – уверяет эксперт.
Как развивать навыки отложенного удовольствия у детей
- Не давайте им играть в телефонах постоянно, когда им скучно.
- Избегайте использования смартфонов в автомобилях и ресторанах.
- Используйте понятие "сначала" и "потом": пусть ребенок сначала уберет игрушки, а потом он сможет поиграть в игры.
- Научите детей собирать вознаграждения.
- Играйте с детьми в настольные игры, чтобы научить ждать очередь.
- Научите детей деятельностям, которые требуют постоянных усилий для достижения результатов.
- Не спешите сразу помочь, пусть дети сами попытаются устранить проблему.