Как научить детей хорошим манерам, чтобы это вошло в привычку: советы родителям

Никогда не поздно научить ребенка хорошим манерам. Но, чем раньше вы начнете, тем лучше. Залог хороших манер заключается в том, чтобы сделать их привычкой, которая будет выполняться автоматически.

Обучая своих детей хорошим манерам, родители создают фундамент, с которого можно построить сильный характер, передает издание Mind Body Green.

Важно! 4 способа воспитать сына, который будет уважать женщин

Ведь хорошие манеры никогда не могут навредить человеку, они лишь улучшают его. Ведь никогда никто из родителей или взрослых не жаловался, что чей-то ребенок был слишком вежливым.

Как научить детей хорошим манерам

Моделируйте желаемое поведение и манеры

Дети копируют все, что мы делаем. В частности, хорошие и плохие манеры дети изучают по поведению родителей. Поэтому создайте в семье вежливую среду.

Это просто: всегда говорите, "пожалуйста", и "спасибо", используйте вежливый тон, не ссорьтесь, будьте почтительны к другим, избегайте ярости и используйте соответствующие манеры во время приема пищи. И помните: именно вы устанавливаете стандарт, по которому учатся дети.

Учите вежливым словам рано

Обязательно добавьте к обучению детей в раннем возрасте такие слова, как "пожалуйста", "спасибо" и "извините". Чем раньше вы сможете заставить своих детей использовать эти слова во время разговора, тем естественнее это станет для них.

К тому же, необходимо, чтобы прошло много времени, чтобы эта привычка сформировалась, и работа родителей и воспитателей постоянно настаивать на том, чтобы услышать от малышей эти "магические" слова.



Вежливый ребенок делится с другими / Фото ukr.life

Ужинайте вместе, как семья

Семейный ужин – это прекрасное время для родителей, чтобы научить и закрепить хорошие манеры. Вместо этого прекращение проведения ужина вместе приводит к тому, что многие дети "пропускают" правильные манеры, которые были привычными в прошлых поколениях.

Ведь каждый ребенок должен знать и на автомате делать основные вещи, такие как правильная сервировка стола, правильное держание вилок и пользование посудой, уборка своего места и тому подобное. Когда семьи регулярно ужинают вместе, хороший этикет становится естественным.

Научите ребенка смотреть в глаза собеседнику и здороваться при встрече

Детей нужно учить вежливости при встрече с новыми людьми, а также здороваться с людьми, с которыми они уже знакомы.

Отличный способ научить этому – с помощью ролевых игр. Практикуйте контакт глазами, крепкое рукопожатие и вежливые приветствия, такие как: "Приятно познакомиться", "Рад/а видеть вас снова".

Давайте детям домашние дела

Когда дети будут нести ответственность за то, какие домашние дела выполнять, то этого будет естественно придерживаться.

Исследования свидетельствуют о том, что домашние дела строят характер, развивают уверенность и создают чувство гордости у детей.

К теме! Как быть более внимательными к детям: 5 простых и интересных способов

Не позволяйте своим детям перебивать других

Дети будут искать и требовать нашего внимания каждую секунду, если вы будете позволять им это. Как родители, вы должны научить своих детей правильно действовать в социальных ситуациях – присоединиться к разговору, а не прерывать его.