Как научить детей пользоваться интернетом и почему нельзя ограничивать время малышей с гаджетами
Родители не разрешают детям проводить в интернете больше чем несколько часов. Однако исследования говорят, что это влияет на аналитическое мышление детей в будущем. Ученые отмечают, что лучше научить малыша пользоваться интернетом, а не забирать телефон.
Сегодня мир полон яркого контента на различные темы, медиа на любой вкус, разнообразными новостями и тому подобное. Неудивительно, почему родители не хотят, чтобы их дети долго "сидели" в сети. Однако не делают ли они хуже такими ограничениями? Ведь если ребенок не будет ориентироваться в сетевом пространстве, ему будет трудно конкурировать с одногруппниками в университете, передает издание "Все образование".
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Гораздо важнее не ограничивать, а научить ребенка пользоваться гаджетами и интернетом. Как это сделать?
- Сделайте каждый шаг ребенка образовательным. Ребенок будет сталкиваться в интернете со всем, от этого никак не уйти. Однако вы можете с любой ситуации извлечь урок или мораль.
- Также научите ребенка контролировать рекламу, которая ему показывается на сайтах. Google, например, прекрасно реагирует на жалобы и пожелания по рекламе.
- А если кто-то настойчиво хочет добавиться в друзья и пишет сообщения вашему ребенку, то объясните, что такое приватность в интернете, об опасности секстинга и сталкерства.
- Не выкладывайте фотографии с вашим ребенком в интернет без его одобрения. Поймите, ребенок – это личность, и он так же имеет право решать. хочет ли он, чтобы его фотографию видели другие люди или нет.
- Следите за социальными сетями ваших детей. Это не значит, что вы должны подбирать пароли от страницы вашего ребенка. Лучше заведите себе личные страницы в тех социальных сетях, где зарегистрирован ваш ребенок.
- Не комментируйте лишний раз фотографии или сообщения своего ребенка, потому что он будет чувствовать себя очень неудобно.
- Научите ребенка относиться критически к той информации, которая попадает к нему. Вы и ваши дети должны учиться находить правдивую информацию и не теряться в бешеном онлайн-пространстве.