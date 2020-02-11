Как научить детей пользоваться интернетом и почему нельзя ограничивать время малышей с гаджетами

Родители не разрешают детям проводить в интернете больше чем несколько часов. Однако исследования говорят, что это влияет на аналитическое мышление детей в будущем. Ученые отмечают, что лучше научить малыша пользоваться интернетом, а не забирать телефон.

Сегодня мир полон яркого контента на различные темы, медиа на любой вкус, разнообразными новостями и тому подобное. Неудивительно, почему родители не хотят, чтобы их дети долго "сидели" в сети. Однако не делают ли они хуже такими ограничениями? Ведь если ребенок не будет ориентироваться в сетевом пространстве, ему будет трудно конкурировать с одногруппниками в университете, передает издание "Все образование".

Важно! Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать

Гораздо важнее не ограничивать, а научить ребенка пользоваться гаджетами и интернетом. Как это сделать?

Сделайте каждый шаг ребенка образовательным. Ребенок будет сталкиваться в интернете со всем, от этого никак не уйти. Однако вы можете с любой ситуации извлечь урок или мораль.

Также научите ребенка контролировать рекламу, которая ему показывается на сайтах. Google, например, прекрасно реагирует на жалобы и пожелания по рекламе.

А если кто-то настойчиво хочет добавиться в друзья и пишет сообщения вашему ребенку, то объясните, что такое приватность в интернете, об опасности секстинга и сталкерства.

Не выкладывайте фотографии с вашим ребенком в интернет без его одобрения. Поймите, ребенок – это личность, и он так же имеет право решать. хочет ли он, чтобы его фотографию видели другие люди или нет.

Следите за социальными сетями ваших детей. Это не значит, что вы должны подбирать пароли от страницы вашего ребенка. Лучше заведите себе личные страницы в тех социальных сетях, где зарегистрирован ваш ребенок.

Не комментируйте лишний раз фотографии или сообщения своего ребенка, потому что он будет чувствовать себя очень неудобно.