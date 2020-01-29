Как научить детей сопереживанию к другим: полезные советы
Многих родителей интересует вопрос, как воспитать детей, которые будут проявлять любовь и добро к другим людям. Ведь результаты исследований подтверждают, что дети от природы склонны проявлять заботу.
HuffPost поговорил с психологами, родителями и другими экспертами о том, как привить сопереживание у детей.
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- Разговор о чувствах
"Путь к эмпатии – (сопереживанию) – это эмоциональная грамотность", – считает психолог Мишель Борба. По ее словам, простой способ способствовать эмоциональной грамотности – это общаться один на один с ребенком в эпоху текстовых сообщений и смартфонов.
"Дети, управляемые цифровыми технологиями, не обязательно учатся эмоциям, когда они выбирают, какой смайлик отправить. Поэтому установите в своей семье правило всегда смотреть в глаза во время разговора – это поможет вашему ребенку настроиться на разговор", – добавляет Мишель.
- Научить детей проявлять собственные эмоции
"Прежде чем дети смогут выявлять и сопереживать чувствам других людей, они должны понять, как проявлять собственные чувства", - продолжила она. "Как только они смогут это делать, дети будут лучше развивать навыки саморегуляции, чтобы контролировать собственные эмоции, и впоследствии – понимать эмоции других", – сказала психолог.
Детский нейрохирург Рави Рао рекомендует играть в игру "догадайся, что я чувствую", делая счастливые или грустные лица, и просить своих детей определить эмоцию.
После того, как дети лучше почувствуют эмоции и то, как у них возникают чувства, вы можете спросить их про эмоциональные перспективы других. "Вы можете задать вопросы вроде:" Как ты думаешь, что заставило твоего друга чувствовать себя грустно, когда ты взял его игрушку?» и тому подобное.
- Используйте медиа
Просмотр телевизора или чтение книг вместе – это еще одна замечательная возможность развивать эмпатию, по словам воспитательницы Мадлен Шерак.
"Обсудите случаи, когда персонажи добрые и участливые, и аналогично, когда им больно или плохо. Как герои, чувствуют себя и возможные сценарии того, как ситуация может развиваться по-другому", – уверяет Мадлен. Обсуждение книг, фильмов и телепередач – это прекрасный способ воспитания сопереживания.
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- Показывайте пример
Родители должны сами моделировать сопереживание, отмечают психологи. "Дети копируют больше вещей из вашего поведения, чем то, что вы им говорите. Вы можете сказать: "Обратите внимание на чувства других людей ", но если ребенок не является свидетелем ваших ответных действий, то это не сработает, – сказал Рио..
Также родителям необходимо признавать и уважать эмоции своих детей.
- Признайте поступки доброты у ребенка
Родители всегда хвалят детей за то, какие оценки они получили или когда они что-то хорошо сделали. "Вы можете усилить их сопереживание, давая им знать, что это имеет значение, когда дети делают добрые вещи и заботятся о других", – добавляет Мишель.
- Сделайте доброту семейной традицией
Семьи могут предоставлять приоритет доброте с помощью небольших процедур, таких как каждый вечер проводить время вместе за ужином, где будут делиться своими добрыми делами за день или проявлять заботу друг к другу.
Бобра уверяет, что игра в настольные игры – это еще один способ научиться ладить со всеми. К тому же, волонтерство – тоже классный способ способствовать эмпатии у ребенка.