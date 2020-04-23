Как научить детей управлять своим временем на карантине: способы, которые понравятся каждому

Никогда не поздно научить детей управлять своим временем, и чем раньше вы начнете это делать, тем лучше будет результат. Даже дошкольники могут легко справляться с простыми задачами, выполняя их в определенные промежутки времени.

В условиях карантина родителям сложно устроить дома свой рабочий день и учебный график ребенка. Поэтому методист Новопечерской школы и эксперт издания "Освитория" Инна Большакова поделилась действенными лайфхаками тайм-менеджмента для детей.

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Секреты настолько легкие и интересные, что понравятся даже дошкольникам.

Принцип швейцарского сыра

"Представьте большую головку швейцарского сыра, а вы – мышь, которая очень хочет им полакомиться. Но мышь не может проглотить весь кусок за раз. Она будет прогрызать маленькие дырочки с разных сторон головки, пока не съест всю", – привела аналогию эксперт.

Так, сыр – это большая задача: важная и сложная настолько, что вы не знаете, как к ней подступиться, не знаете последовательности выполнения действий. Поэтому начните ее решать, прогрызая дыру с любой стороны. Не важно, откуда вы начнете грызть, тут надо просто с чего-то начать.



Начинайте с новой задачи / Фото "Мое здоровье"

То есть оцените объем задачи и начните с любого простого действия. Выполните его – это будет ваша первая "дырочка в сыре", поэтому можно себя похвалить. Возвращайтесь к сыру, как только будет время, и прогрызайте следующие дыры.

Важно соблюдать следующие правила:

не возвращайтесь к дырочке, которую уже прогрызли, каждый раз делайте новую;



грызите сыр даже тогда, когда у вас очень мало времени: даже за 5 минут можно сделать маленькую, но нужную работу: выписать слова из текста, прочитать несколько абзацев, изучить одно правило и тому подобное.

Съесть лягушку

Канадско-американский эксперт Брайан Трейси предложил интересноую аналогию с лягушкой. Поскольку она не слишком приятное животное, то это как самое неприятное дело, которое нам совсем не нравится. Поэтому с него и надо начинать. Чем быстрее вы сделаете что-то тяжелое, тем быстрее будете отдыхать от этого дела.

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Ведь если начинаем "эту лягушку есть" – это так тренируем свои слабые навыки, и само дело становится проще. В какой-то момент ребенок может осознать, что тот, когда-то неприятный, предмет стал значительно понятнее, проще и уже не является лягушкой.

Добавьте помидоров

У итальянца Франческо Чирилло когда-то были проблемы с учебной успеваемостью. После нескольких экспериментов над собой он предложил свой секрет тайм-менеджмента – метод помидора.

Суть метода такова: разбить задачу на день на куски, каждый из которых можно выполнить за 25 минут, установить таймер на это время и работать максимально сосредоточено в течение. А после каждых 25 минут работы сделать перерыв 4 минуты, и потом снова работать 25 минут. После 4 таких рабочих сессий сделать длинный перерыв – 20 минут.



Разделяйте задачу и давайте действиям отдых / Фото 4mama

Таймер нужен обязательно, ведь он контролирует время и сообщает момент перерыва. В конце дня вас приятно удивит то, сколько задач вы выполнили.

Метод помидора можно предлагать детям с начальной школы. Эксперты советуют ученикам сосредоточенно работать в течение 20 минут. Но бывают и индивидуальные особенности.

Задача родителей – наблюдать за ребенком и помочь ему понять, как и когда он лучше учится. Когда ученик или студент поняли свои особенности обучения, то могут настроить под себя каждый из инструментов тайм-менеджмента.

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"В зависимости от того, сколько нашему мозгу требуется времени для построения устойчивых нейронных связей, усвоение новой привычки может занять даже больше, чем 21 день. Не пытайтесь, чтобы ребенок овладел сразу всеми инструментами тайм-менеджмента: начинайте с одного, а когда он войдет в привычку, можно добавить второй, потом третий", – говорит методист.

И не забывайте вознаграждать ребенка за старания и количество выполненных задач. Это точно ему понравится и будет мотивировать делать еще.