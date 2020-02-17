Как научить ребенка говорить: простые советы

Психологи утверждают, что именно в период от рождения до трех лет у человека происходит активное развитие. И поскольку ребенок ежедневно учится чему-то новому, то уже через 7-9 месяцев он может начать говорить свои первые слова. Кроме того, нужно учить детей говорить и правильно произносить слова.

А от того, насколько грамотным будет подход родителей к разговору ребенка, зависят его дальнейшие навыки, в том числе и умение формулировать свои мысли, передает издание Tochka.net.

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Как научить ребенка говорить

Говорите много

Даже если вам кажется, что малыш еще совсем ничего не понимает, все равно с самого рождения разговаривайте с ним. Пусть он слышит вашу речь, интонацию и эмоции. Постепенно к нему придет понимание и сопоставление слов с действиями. Описывайте ребенку все – как готовите обед, одеваете малыша, а также называйте предметы и явления.

Изображайте звуки

Очень полезное занятие для ребенка – слушать окружающие звуки в маминой интерпретации. Говорите, что машина сигналит: "би-би", вода шумит: "кап-кап", кот мурлычет: "мур-р-р", жук летит: "ж-ж-ж", ножки топают: "топ-топ" и тому подобное. Ребенок может быстро запомнить такие слоги.

И поощряйте попытки ребенка повторять за вами и изображать простые для него звуки, повторяйте за ним, расскажите, кто как говорит.

Используйте мимику

Разговаривая с ребенком, поворачивайтесь к нему лицом, пусть он видит вашу мимику, жесты, улыбку и т. д. Показывайте ему воздушный поцелуй, делайте гримасы, привлекайте его внимание к своему лицу. А, говоря разные звуки, показывайте, как вам в этом помогают язык, губы и зубы.

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Устройте пальчиковые игры

Предложите малышу поиграть с мелкими предметами: фасолью, горохом, пуговицами, бусинками и тому подобное. Еще можете построить из песка замки и слепить из пластилина фигурки. Эти занятия отлично развивают мелкую моторику пальцев и влияют на развитие речи.

Читайте малышам сказки

И обязательно выразительно, по ролям, с разной интонацией, скоростью, громкостью и эмоциями. Вы можете читать или рассказывать стихи, скороговорки, загадки, петь песни на протяжении всего дня. Также периодически возвращайтесь к уже знакомым сюжетам, потому что дети очень любят повторы, узнают их и пытаются повторять за вами.

Скажите "Я тебя не понимаю"

Не спешите бросаться выполнять молчаливые просьбы своего ребенка. Если он потянул ручки, показывая на игрушку, то стимулируйте его назвать нужный предмет. "Я тебя не понимаю. Скажи, что ты хочешь?" Предложите малышу вместо желаемого зайчика ложку, а когда малыш не согласится, продолжайте перечислять другие предметы, расположенные рядом. Но не испытывайте его терпение слишком долго и отдайте игрушку, сказав ее название.

Поэтому, больше общайтесь с ребенком, помогайте ему развиваться, но не торопите и не давите на него, чтобы не отбить охоту начинать говорить.