Как научить ребенка обращаться с деньгами: эффективные способы

Потребности ребенка в своих личных финансах растут вместе с его взрослением. Но для того, чтобы дети правильно сравнивали финансовые возможности родителей, свои и свои желания, необходимо приучать их к логическому распределению денег. К тому же, уже в возрасте до семи лет у детей, по данным многих исследований, формируются определенные финансовые привычки.

Как научить ребенка обращаться с деньгами

Научите детей ценить деньги

Это делать можно только тогда, когда они сами проявят к этому интерес. Как правило, это от периода, когда дети уже умеют считать. Объясните младшим членам семьи, как вы зарабатываете деньги, каковы обязательные суммы расходов и сколько вы можете выделить на оплату удовольствий всей семьи.

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Так ребенок с детства начнет понимать, что такое деньги, как правильно нужно распределять бюджет, как разумно экономить и откладывать, передает издание "Все о деньгах".

Умейте отказывать детям

Такой отказ бесспорно принесет свою пользу. Однако детские психологи рекомендуют начинать отказывать детям уже с двух или трех лет. Но не говорите просто "нет", лучше объясните, почему так, а не иначе. Ведь дети в семьях, где им никогда не отказывают, очень рано теряют интерес к жизни и вырастают эгоистами.

Контроль детских расходов

Психологи рекомендуют доверять детям и не контролировать их расходы слишком строго. Однако когда ваше чадо пришло домой со школы и сказало, что нужно сдать на что-то деньги, для начала уточните, действительно ли это правда.



Не давайте ребенку много карманных денег / Фото Smartum

Карманные деньги

Часто родители совершают большую ошибку: чтобы их ребенок не выглядел бедным на фоне одноклассников, они начинают ему давать слишком большие суммы. Это прямой путь к тому, что ваш ребенок никогда не будет ценить деньги.

Конечно, если ребенок хочет получить большие карманные, то он должен их заработать. Например: проявить инициативу (но не по вашей указке) и помыть посуду, убрать в квартире – за такое можно дать ему премиальные. Однако перебарщивать с такими методами не стоит.

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С возрастом размер карманных денег увеличивается, но прежде чем выдавать большие суммы, строго следите за потребностями детей и всегда выходите из возможностей своего семейного бюджета.

Как родителям не стоит обращаться с деньгами:

Дорогие покупки

Прежде всего родители должны сами научиться различать потребности и желания, ведь тогда и ребенок научится тому же у вас. В частности, мнение родителей, что покупка только фирменных вещей сделает ребенка счастливым, может привести к тому, что и он вскоре будет так думать и станет зависимым от брендовых вещей, говорится в издании Childdevelop.

Расход всех сбережений на образование ребенка

Оплатить обучение ребенка в престижном университете – это замечательная идея, но на это не стоит тратить все ваши сбережения. Ребенок должен попытаться получить стипендию или поступить в менее престижный вуз.

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Чрезмерные покупки

Эту ошибку часто совершают новоиспеченные родители. Например, вы хотите купить качественную коляску для ребенка – да, это нужно, но менять ее каждые полгода не стоит. Также детям не нужен и большой гардероб, в котором будет много одежды.

Сверхурочная работа

Иногда вполне нормально много работать, чтобы обеспечивать свою семью. Однако при этом важно рассчитывать свои силы и осознавать границу способности к сверхурочной работе. Перерабатывая, вы рискуете своим здоровьем.



Сверхурочная работа может иметь свои риски / Фото "Коррупция.Инфо"

Подражание негативным примерам

Родители всегда должны помнить, что дети учатся, наблюдая за их поведением, а не слушая поучения. Поэтому взрослые должны показывать ребенку положительный пример, поощряя следовать ему на протяжении всей жизни. Покажите ребенку, что ваши слова совпадают с вашими действиями.