Как научить ребенка правильно обращаться с деньгами и экономить: советы

Прививать финансовую грамотность человеку нужно еще с детства, если вы хотите, чтобы он вырос успешным, считают эксперты. Ведь на протяжении взросления ребенка родители начинают выделять "карманные деньги", но малыши не всегда умеют правильно тратить их.

Поэтому издание Сегодня.LifeStyle опубликовало несколько дельных советов от финансового эксперта Бет Коблинер о том, как воспитать из ребенка здравомыслящего, ответственного и состоятельного человека.

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Когда стоит приучать ребенка к финансовой грамотности? Эксперт уверяет, что идеальный возраст для того, чтобы начать приучать малыша к правильному обращению с деньгами – от трех лет. И первое, что нужно сделать – начать говорить о деньгах.

3 главных правила беседы о деньгах с детьми

Говорите ребенку правду

Важно говорить правду, когда дело касается денег. Например, если вы потеряли работу, вполне приемлемым решением будет сказать младшим детям, что теперь вы будете больше готовить дома, потому что это дешевле, чем питаться в кафе и ресторанах.

А вот старшему ребенку уже можно рассказать о том, как потеря дохода может сказаться на плате за его обучение в колледже. Поэтому предложите учиться более усердно, чтобы попасть на бюджет.

Научите ребенка откладывать часть карманных денег / Фото My.ua

Не выясняйте отношения из-за денег перед детьми

Ученые доказали, что студенты, чьи родители регулярно ссорились из-за денег, когда те были маленькими, втрое чаще имеют долги по кредитам.

Ваши взгляды на финансы и взгляды вашего мужа/жены не всегда будут совпадать, но по возможности, старайтесь защитить детей от серьезных финансовых противоречий.

Оперируйте цифрами

Значительно легче понять финансовые основы, если они проиллюстрированы цифрами. Вы, конечно, можете сказать ребенку: "Пока ты молодой, необходимо откладывать деньги на свой пенсионный счет", но гораздо более эффективным будет такой пример: "Если в 22 года ты начнешь ежемесячно откладывать по 315 гривен, то на пенсии сможешь распоряжаться 150 тысячами гривен сбережений".

Как научить ребенка экономить

Для того, чтобы во взрослом возрасте ребенок не имел проблем с экономией средств, необходимо с детства приучить его противостоять искушениям, то есть не устраивать истерик в магазинах, не просить родителей о новых игрушках, которые "очень хочется".

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Научите малыша терпению с помощью стратегий.

Стратегия №1: заранее готовьтесь к покупкам

Переступив порог магазина, скажите, что вы сегодня ничего не будете покупать сыну/дочери, ведь должны купить только, к примеру, кроссовки для папы. Таким образом, ребенок будет знать, чего ожидать и как реагировать, а потому сможет противостоять желанию делать спонтанные покупки.

Стратегия №2: объясняйте последствия расточительства

Трудно фокусироваться на том, как прекрасна та вещь, на которую вы откладываете деньги, когда перед глазами пачка любимых чипсов. Здесь лучше помнить о негативных последствиях – "Если я сегодня потрачу деньги на чипсы, придется дольше ждать, пока я смогу купить Lego, о котором мечтаю".

Составляйте с ребенком список, что купить в магазине / Фото Investopedia

Стратегия №3: как поступил бы тот умный мальчик?

Спросите, что на месте малыша сделал бы кто-то другой. Пусть ребенок сам решит, кто именно это будет – возможно, другой ребенок, которого он знает, или любимый герой мультика, или просто какой-то сообразительный сверстник. Дети любят давать советы, а такая техника позволяет им более объективно оценивать свои решения вместо того, чтобы действовать спонтанно.

Как научить ребенка ценить деньги? На самом деле малыши не догадываются , что такое работа и как она связана с зарабатыванием денег.

Поэтому вы можете сказать ребенку, что вам платят за то, что вы работаете, что ваша работа приносит прибыль, на которую вы можете купить необходимые вещи. Однако, будет гораздо эффективнее, если вы сможете чаду это все показать. Поэтому, если есть возможность, возьмите малыша с собой на работу, покажите ему офис, свое рабочее место.