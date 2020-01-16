Как научить ребенка распоряжаться деньгами: советы от телеведущей Лилии Ребрик

Ведущая программы "Утро с Украиной", актриса Лилия Ребрик рассказала, что ее семилетняя дочь Диана уже знает цену деньгам. А все потому, что популярная телеведущая вместе с мужем Андреем Диким научили ребенка финансовой грамотности.

По словам Лилии Ребрик, она не хочет сильно баловать детей, поэтому семилетняя Диана уже знает же, как рационально распоряжаться деньгами, передает канал "Украина".

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Как человек, который уже зарабатывает (Диана снялась в нескольких сериалах), знает деньгам цену и не сорит ими. Если что-то понравилось, сначала спрашивает, сколько это стоит. Затем взвешивает, дорого или нет, и принимает решение. Не хватает своих сбережений? Начинает собирать,

– сказала Лилия Ребрик.

Телеведущая призналась, что иногда ей становится жаль дочь и она готова просто купить Диане то, на что ребенок собирает. Но муж Лилии Ребрик останавливает жену – мол, если она хочет собрать нужную сумму, лучше ей материально помочь.

Подарок, на который скидывалась вся семья. На день рождения дочь телеведущей захотела iPhone, но не новой модели. А потому на телефон родители скидывались вместе с бабушками и дедушками. Лилия рассказала, что Диана сама попросила дарить ей деньги.

"Считаю, сильно баловать детей не надо. Кстати, у Дианы есть и кнопочный телефон, который ей выдаем в качестве наказания (иногда даже на пару недель), если не справляется со своими обязанностями", – добавила телеведущая.