Как научить ребенка управлять своим гневом и контролировать эмоции

Большинство детей не знают, как правильно выразить злость. Поэтому стоит научить ребенка выражать свои негативные эмоции приемлемым способом, без ущерба для самого себя и окружения. Ведь скрытые негативные чувства: гнев, злость или возмущение все равно рано или поздно проявляются.

Как рассказал психолог Вячеслав Халанский изданию НВ, чтобы контролировать и выражать свои эмоции, ребенок должен научиться понимать и принимать их.

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Для этого нужен опыт проживания своих эмоций, однако родители и учителя могут помогать детям понимать свои чувства.

Как родители реагируют на детские эмоции

Так, доктор Джон Готтман обнаружил четыре типа реакций родителей на детские эмоции.

Родители, которые игнорируют это, считают эмоции ребенка неважными и стараются быстро их устранить (заставить замолчать), для этого они часто переключают внимание детей на что-то другое.

Родители, которые осуждают, считают, что негативные эмоции следует подавлять, поэтому наказывают за их проявление.



Родители часто могут наказывать ребенка за его эмоции / Фото SPE

Либеральные родители принимают все эмоции ребенка, но не могут помочь их понять и установить правила, которые ограничивали бы поведение.

Родители, которые учат эмоциональному самовыражению, с пониманием и без недовольства относятся к негативным эмоциям детей, используют эмоциональный опыт как возможность установить связь, помогают ребенку различать виды эмоций.

Как помочь малышам понимать свои эмоции

Шаг 1: Распознавайте, какие эмоции испытывает ребенок

Родители, которые учат детей понимать свои эмоции, осознают свои собственные чувства и восприимчивы к эмоциям детей.

Шаг 2: Рассматривайте эмоции как возможность для взаимодействия и обучения

Детские эмоции не являются чем-то неприятным или вызывающим. Наоборот, это возможность установить контакт с ребенком и через эти непростые переживания научить его пониманию себя и других.

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Шаг 3: Слушайте и принимайте чувства

Уделяйте ребенку все свое внимание, слушая, как он эмоционально выражает себя. Реагируйте на услышанное – показывайте ребенку, что вы понимаете его чувства.

Шаг 4: Назовите его эмоции

Выслушав ребенка, помогите ему понять собственные эмоции. Для этого проговорите их вслух.

Шаг 5: Помогите ребенку решать проблемы так, чтобы не выходить за пределы допустимого поведения.

Как предотвратить появление злости

Зато издание Gazeta подготовило список советов, как предотвращать проявления злости у ребенка или лучше справляться с ними.



Ребенок разозлился / Фото 4mama

В частности, нужно указывать ребенку не только на то, что он делает плохо, но и на красивые поступки. Важно объяснять ребенку, какое его поведение вам нравится, чтобы он увидел положительный пример.

Убедитесь, что у ребенка есть способы реализовать свою физическую энергию. Ведь детей часто переполняет энергия, которая может быстро перейти в злость. В таких ситуациях ребенок должен иметь возможность подвигаться или выполнить физические упражнения.

Окружение не должно провоцировать агрессивное поведение ребенка. Если любые занятия побуждают его к этому, замените их на более позитивные. Нужно позаботиться о спокойной обстановке для ребенка, также не устанавливайте слишком много ограничений.

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При необходимости сдерживайте ребенка физически, но не осуждайте его. Иногда дети могут терять контроль настолько, что будет нужно ваше физическое вмешательство. Не будьте при этом грубыми и не стыдите ребенка, позвольте ему "сохранить лицо" в данной ситуации.

Кроме того, стоит установить четкие границы. Это не только поможет сдерживать свое поведение, но и сделает обстановку понятной. И помните, что правила нужно устанавливать для того, чтобы успокоить ребенка и научить его справляться с эмоциями.

Факты о детской агрессии от психолога

Однако, к сожалению, родители не всегда знают, как правильно работать с детской агрессией. Поэтому психолог Светлана Ройз опубликовала в фейсбуке полезные факты, которые помогут не навредить ребенку и найти пользу в его злости.



Научите ребенка правильно выплескивать негативные эмоции / Фото 4mama

Ребенок отличается от взрослого. Это касается и того, что у взрослого механизм торможения и контроля уже присутствует и отлажен. Поэтому, слова "возьми себя в руки" для малышей абсолютно неприемлемы, потому что им пока "нечем" взять себя в руки, они только учатся. Важно об этом помнить.

Выявленный острый процесс более безопасный, чем скрытый. Агрессия может проявиться в снижении успеваемости, в ощущении себя жертвой, в том, что ребенок может начать терять вещи, "притягивать" к себе "наказание".

Ребенок может "отражать" агрессивное поведение взрослых, может злиться "за кого-то". Часто ребенок проявляет своим поведением замаскированный конфликт в семье. Важно честно проанализировать свое взрослое поведение и свои реакции.

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Агрессия часто произрастает из ощущения опасности. Она может быть так называемой компенсацией боли и обиды. Причем ребенка могут обидеть в школе, а агрессию он может проявлять дома. Важно внимательно и на многих уровнях исследовать ситуацию.

Если малыш бьет маму, папу, бабушку и при этом улыбается, то, скорее всего, это не агрессивное действие. Это для ребенка игра. Важно не выражать лишние эмоции в своей реакции. Иначе у ребенка закрепится ощущение: "О! На мою игру отвечают". Родителям нужно спокойно говорить: "Людей бить нельзя" и переключать внимание ребенка на другие игры.

Также важно, чтобы у ребенка была возможность (профилактически) просто выплеска напряжения: батут, боксерская груша, бои подушками, караоке, кричалки, иногда – компьютерные игры, рисование.