Как научить ребенка убирать в комнате: интересные идеи и советы

Для начала родители должны привить ребенку понимание того, что за собой нужно убирать. Самое простое – это учить ребенка на своем примере, говорят психологи.

Заметим, что наиболее удобный возраст для формирования этой полезной привычки является возраст от 1,5 до 3 лет. Будет хорошо, если убирание в комнате станет неким ритуалом перед сном или после занятий. Идеи, как научить детей убирать – опубликовало издание "Сегодня".

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Уборка-игра

Детям можно предложить нехитрую игру-уборку. Когда нужно сложить свои игрушки в коробку или ящик, застелить кровать, уложить пупсиков на места.

Так, например, чтобы сложить мягкие игрушки в коробку, вы можете устроить соревнование, кто забросит туда больше игрушек. Или же разделить комнату на две части и соревноваться, кто быстрее уберет все игрушки из своей части. В развлекательной форме ребенок с интересом быстро соберет игрушки.



Ребенка нужно заинтересовать играми к уборке в комнате/ Фото Freya

Уборка-чтение

Иногда для уборки нужно запасаться книгами. Пока ребенок будет убирать свою комнату, вы в это время можете почитать ему интересные книги: "Гарри Поттера", "Властелина колец" и тому подобное.

Уборка под музыку

Если ваш ребенок любит музыку, то можно включить что-то драйвовое или веселое и попробовать убрать все за какое-то количество песен. Это будет не скучно и может даже понравиться ребенку.

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Запомните, что не стоит позорить ребенка за его беспорядок. Иногда он может просто не понимать, как это все убрать, поэтому помогите ему. Как это сделать:

разделите с ребенком комнату на квадраты и убирайте по квадрату в день, или определите для каждой вещи свое место;

предложите детям украсить комнату по своему вкусу (если ребенок будет чувствовать себя хозяином, то сам захочет там поддерживать порядок).



Помогать ребенку убирать/ Фото Good House

Советы для родителей

Научите ребенка убирать игрушки каждый день, а не время от времени или под настроение.

Имейте несколько разных ящиков, коробок и корзин для разных игрушек. Все это можно красиво обклеить картинками, бумагой или раскрасить.

Хвалить ребенка за хорошо выполненную работу.

Четко ставьте условие: "Сначала уберем игрушки, а потом пойдем читать книжку". И всегда давайте понять ребенку, что это вы ему помогаете убирать его игрушки, а не он вам. Это очень важно!

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Как нельзя обучать ребенка уборке: не стоит заставлять ребенка убирать игрушки силой и криками; не стоит создавать поощрений к уборке (конфет, новых игрушек, денег), иначе привьете навык вымогательства.