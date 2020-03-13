Как не испортить отношения с партнером, если вы работаете дома на время карантина

На фоне вспышки коронавируса Covid-2019, несколько крупных компаний, в частности Apple , Google, Twitter и LinkedIn и другие просят своих сотрудников работать удаленно. По словам психологов, работа из дома может помочь или навредить вашим отношениям, и зависит это от разговоров друг с другом.

Сейчас удаленная работа для многих работников во всем мире является мерой пресечения. Больше о коронавирусе в Украине– читайте тут.

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Однако, "рабочий карантин" может повлиять на ваши отношения, пишет Business Insider. Основное преимущество удаленной работы – это больше времени, чтобы быть вместе. Но это также может привести к проблемам, в частности неправильного общения по поводу того, кто будет заниматься домашними делами.

Работа удаленно дает больше времени побыть вместе с партнером: вы можете работать в одной комнате, вместе пообедать или раньше закончить и приготовить ужин.



Пара может работать из дома / Фото Dreamstime

Но работа по дому – это не всегда рай, утверждают эксперты. Ведь часто границы между работой и личными обязанностями могут быть размытыми.

По словам психолога Рамани Дурвасулы, у пар часто возникает вопрос, может ли партнер, работающий из дома, брать на себя все домашние обязанности. Например, во время перерыва выгуливать собак, приготовить еду и т. д, в то время, как его любимый человек работает в офисе и не занимается этими делами. Это может повлечь стресс в отношениях и привести к конфликту.

Еще одна распространенная проблема касается того, что происходит после окончания рабочего дня.

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Удаленный работник, который много времени провел дома в одиночестве, может чувствовать себя одиноким и нуждаться больше, чем их партнер, который работает в офисе. Так, тот, кто работал удаленно, может захотеть выйти из дома на прогулку после рабочего дня, тогда как офисный работник может чувствовать усталость от продолжительной работы или от встреч целый день. Это может привести к недоверию в отношениях и снижение романтики.

Что делать паре, чтобы не испортить отношения

Составьте график

Эксперты уверяют, что важно уделять конкретное время для работы и конкретное время, которое вы посвящаете партнеру/семье.

"Установление графика рабочего времени является ключевым для создания баланса между работой и личной жизнью, где следует определить приоритет своего партнера", – говорят психологи.

Поговорите о распределении домашних обязанностей

"Решите, кто что делает, вне рабочих обязанностей. В частности, можно создать общий онлайн-календарь для всей семьи", – сказал Скотт Доусон

Такая договоренность может помочь избежать ситуации, когда один человек занимается всеми делами, а другая – только своей работой.



Разделяйте домашние обязанности, когда работаете из дома / Фото Mailexpert

Назначьте конкретное рабочее место

Наличие определенной территории в вашем доме или квартире для работы может помочь вам не допустить, чтобы ваша работа перешла на вашу жизнь физически и психологически. Полезно также время от времени выходить из дома.

Интересно, что по словам психологов, частая смена места работы может помочь создать психологическую границу между условиями работы и личной жизнью. Например, работайте в кафе раз в неделю.