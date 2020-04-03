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Как не разрушить отношения с семьей во время карантина: рекомендации от Минздрава

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Семья на карантине / kiszo.net

Карантин является настоящим испытанием для многих семей. Ведь, находясь в замкнутом пространстве, люди начинают конфликтовать.

Количество конфликтов, которые могут привести к разводу, значительно увеличится, как это произошло в Китае.

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"Находясь внутри одного помещения, люди увеличивают контакт со своими близкими. Это совсем не плохо, но личное пространство никто не отменял. В результате это приводит к тому, что люди находят конфликты внутри группы, с которой взаимодействуют", – говорится в сообщении Минздрава.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на "Психологическую поддержку".

Поэтому, ниже приведены полезные советы от психолога, которые помогут не навредить отношениями и не разрушить семью. Минздрав советует обратить внимание на эти рекомендации.

Как не разрушить семью за время карантина

  • Худший вариант – искать врага среди членов семьи.

Сейчас институт семьи в сравнении теряет свою важность, но мы не должны игнорировать тот факт, что семья – это важная социальная группа, благодаря которой строится общество в целом.


Поддерживайте друг друга и помогайте / Фото Unsplash

  • Помните, что восстановить отношения будет намного сложнее, чем их разрушить.

Чтобы оценить последствия возможного разрыва вы можете попробовать технику "квадрат Декарта" – это техника принятия решений. Многие ее игнорируют, называя банальным приемом выписать "за" и "против". Но на самом деле это одна из когнитивных техник, которая влияет на качество нашего выбора.

Как работает квадрат Декарта? Разделите листок бумаги на 4 части и в каждой клеточке запишите свои ответы на эти вопросы:
Что будет, если это произойдет? Перечислите как можно больше плюсов.
Что будет, если это не произойдет? Плюсы ситуации, если ничего не изменится и вы не получите желаемого.
Чего не будет, если это произойдет? Минусы от получения желаемого.
Чего не будет, если это не произойдет? Минусы от неполучения желаемого.

  • Время для себя

Также, для того, чтобы не конфликтовать с близкими, находясь с ними в одном помещении, важно заниматься не только общим досугом, но и выбрать для себя что-то особенное (чтение книг, физическая нагрузка, медитации).

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Постарайтесь найти возможность изолироваться внутри семьи. Это означает, что вам необходимо определить свои личные границы еще до того, как начнутся конфликты.

  • Личные границы

В жизни каждого человека есть свои трудности, которые могут стать причиной ссор в семье. Чтобы их не допустить, стоит прибегнуть к определенным превентивным мерам. Помните: нет ничего лучше, чем проявить свою самостоятельность, уметь сказать "нет" и обозначить личные границы, которые не будут нарушаться.

Автор: Мария Бондар
Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Брак Психология Министерство здравоохранения Украины Советы Семья Психология семьи
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