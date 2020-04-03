Как не разрушить отношения с семьей во время карантина: рекомендации от Минздрава

Карантин является настоящим испытанием для многих семей. Ведь, находясь в замкнутом пространстве, люди начинают конфликтовать.

Количество конфликтов, которые могут привести к разводу, значительно увеличится, как это произошло в Китае.

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"Находясь внутри одного помещения, люди увеличивают контакт со своими близкими. Это совсем не плохо, но личное пространство никто не отменял. В результате это приводит к тому, что люди находят конфликты внутри группы, с которой взаимодействуют", – говорится в сообщении Минздрава.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на "Психологическую поддержку".

Поэтому, ниже приведены полезные советы от психолога, которые помогут не навредить отношениями и не разрушить семью. Минздрав советует обратить внимание на эти рекомендации.

Как не разрушить семью за время карантина

Худший вариант – искать врага среди членов семьи.

Сейчас институт семьи в сравнении теряет свою важность, но мы не должны игнорировать тот факт, что семья – это важная социальная группа, благодаря которой строится общество в целом.



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Помните, что восстановить отношения будет намного сложнее, чем их разрушить.

Чтобы оценить последствия возможного разрыва вы можете попробовать технику "квадрат Декарта" – это техника принятия решений. Многие ее игнорируют, называя банальным приемом выписать "за" и "против". Но на самом деле это одна из когнитивных техник, которая влияет на качество нашего выбора.

Как работает квадрат Декарта? Разделите листок бумаги на 4 части и в каждой клеточке запишите свои ответы на эти вопросы:

Что будет, если это произойдет? Перечислите как можно больше плюсов.

Что будет, если это не произойдет? Плюсы ситуации, если ничего не изменится и вы не получите желаемого.

Чего не будет, если это произойдет? Минусы от получения желаемого.

Чего не будет, если это не произойдет? Минусы от неполучения желаемого.

Время для себя

Также, для того, чтобы не конфликтовать с близкими, находясь с ними в одном помещении, важно заниматься не только общим досугом, но и выбрать для себя что-то особенное (чтение книг, физическая нагрузка, медитации).

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Постарайтесь найти возможность изолироваться внутри семьи. Это означает, что вам необходимо определить свои личные границы еще до того, как начнутся конфликты.

Личные границы

В жизни каждого человека есть свои трудности, которые могут стать причиной ссор в семье. Чтобы их не допустить, стоит прибегнуть к определенным превентивным мерам. Помните: нет ничего лучше, чем проявить свою самостоятельность, уметь сказать "нет" и обозначить личные границы, которые не будут нарушаться.