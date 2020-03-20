24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Как обезопасить семью и можно ли гулять с детьми: ответы на вопросы родителей о коронавирусе

- Читати новину українською

Из-за стремительного распространения коронавируса Covid-2019 по всему миру родители начинают задавать типичные вопросы о безопасности детей и семьи от этого заболевания. Поэтому ниже читайте ответы на некоторые самые распространенные из них, чтобы не паниковать и избежать опасности.

Отметим, что советы могут измениться, когда появится новая информация о коронавирусе. Но пока есть одна хорошая новость для родителей – случаи заболевания среди детей минимальны, пишет издание Mother.ly.

Важно! Все о коронавирусе: 12 полезных статей

Мы хотим, чтобы родители чувствовали себя сознательными и понимали ситуацию с коронавирусом, а не паниковали. Поэтому вот ответы на некоторые распространенные вопросы родителей об этом заболевании.

Пока нет вакцины или таблетки, которая бы предотвратила коронавирус. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно мыть руки, регулярно и тщательно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым вы чаще всего прикасаетесь в доме, и уделять пристальное внимание гигиене.

Также можно сделать несколько простых действий, которые помогут повысить общую иммунную систему вашей семьи. Например, полноценный сон и употребление здоровой пищи. И, конечно же, социальное дистанцирование – это лучший метод, который поможет предотвратить передачу вируса себе и другим.


Что известно о коронавирусе / инфографика 24 канала

В первую очередь советуем вам позвонить своему семейному врачу, если вы заметили у себя симптомы коронавируса, в том числе высокую температуру, кашель и одышку.

Если вы недавно ездили за границу, где есть случаи заражения коронавирусом, имели непосредственный контакт с кем-то, у кого был подтвержденный случай заболевания, то вам стоит пройти обследование.

К теме! Специалисты описали особенности течения коронавируса у детей

Шаги, которые следует предпринять по рекомендации ВОЗ:

  • Оставайтесь дома, если не нуждаетесь в медицинской помощи.
  • Максимально отделите себя от других людей в вашем доме.
  • Заранее позвоните и вызовите врача.
  • Носите маску на лицо, если вы больны.
  • Накрывайтесь, когда вы кашляете или чихаете (это желательно делать в локоть).
  • Часто мойте руки.
  • Избегайте совместного использования личных предметов домашнего обихода.
  • Ежедневно чистите все поверхности, к которым прикасаетесь.
  • Контролируйте свои симптомы и вызывайте врача, если ваше состояние ухудшится.

Как отличить коронавирус от гриппа или простуды?

Первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями, такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно же при первых признаках сообщить своему семейному врачу.

Далее у человека начинается лихорадка, которая затем сопровождается сухим кашлем. В 14% случаях инфекция может привести к пневмонии и проблемам с дыханием, а в 5% к тяжелому острому респираторному синдрому.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Если вы живете в области или районе, где количество случаев стремительно растет, эксперты рекомендуют быть осторожными и оставаться дома как можно дольше.

Не стоит планировать лишних социальных встреч, таких как вечеринки на день рождения, свидания, прогулки и тому подобное. Игровые площадки для прогулок с детьми сейчас также не рекомендуются.

К теме! В Украине больных коронавирусом от нескольких тысяч до десятков тысяч, – Голубовская

Социальное дистанцирование важно и для родителей, и для детей. Однако эксперты советуют социальное дистанцирование для семьи – можно покататься с детьми на велосипедах или поиграть в парке – там, где можно поддерживать пространство между людьми до 2 метров.

Ответ меняется каждый день, но эксперты говорят, что местные путешествия на автомобиле вполне безопасны. Однако, возможно, разумнее будет отложить семейные каникулы на лето.

Карта заболеваний китайским коронавирусом:

 

Говорить с детьми о коронавирусе важно, ведь вы должны успокаивать их, если они переживают, и постоянно напоминать малышам о важности тщательного мытья рук.

По данным ВОЗ, риск для детей низкий, и рекомендации по профилактике здоровья детей от коронавируса такие же, как и в типичный сезон простуды и гриппа.

Будьте спокойны и отвечайте на заинтересованность детей в новостях – понятно и легко объясняйте им об этом заболевании.

Важно! Коронавирус в мире: советы психолога, как говорить с детьми о распространенном заболевании

Исследования показывают, что Covid-2019 не передается от беременной женщины новорожденному ребенку.

Вот, что следует знать беременным женщинам и мамам во время пандемии коронавируса:

  • Беременные женщины (как и все люди) должны следовать рекомендациям ВОЗ и консультироваться со своими врачами.
  • Беременные женщины не более уязвимы к коронавирусу, они не болеют чаще, чем другие люди. Но риски после инфицирования – высокие, поэтому беременных относят к группе риска.
  • Грудное молоко обеспечивает защиту от многих болезней. Данных о возможности передачи коронавируса через грудное молоко также сейчас нет. Но все время контакта с ребенком мать должна быть в защитном респираторе и иметь чистые руки.

Когда коронавирус распространяется, вероятно, что больше школ и учебных заведений закроются. Так, в Украине все учебные заведения ушли на карантин на три недели до 3 апреля.


Заинтересуйте малыша творчеством на время карантина / Фото Pinterest

Но в этом есть и хорошая новость, ведь раньше у вас почти никогда не было времени, чтобы дети могли учиться дома. Теперь же существует множество платформ дистанционного обучения и образовательных программ. Поэтому проведите время с ребенком дома весело и с пользой.

Больше идей, как весело провести время с детьми дома – читайте здесь.

Когда офисы по всей стране поощряют работников дистанционно работать, а школы закрываются, то стоит искать способы работы из дома с детьми.

Это, безусловно, возможно, и у нас много домашних стратегий, чтобы помочь вам. Итак, вот основные советы:

  • Объясните ребенку ситуацию

Если ребенок уже понимает слова, он может понять, что вы должны посвятить некоторое время работе. Конечно, это не заставит его сидеть тихо, но ваша периодическая невовлеченность в общение будет для него менее драматичной.

  • Объясните, что такое работа

"Мама/папа не работает, а просто сидит за ноутбуком" – так это может видеть ваш ребенок. Сделайте для него это более понятным: покажите текст, рабочие файлы для монтажа видео. Некоторые дети охотно играют в работу рядом со взрослыми.


Работа с детьми дома – это нелегко / Фото News.rambler

  • Договоритесь о поведении в чрезвычайных ситуациях

Например, когда вы говорите с коллегой или руководителем телефону. Накануне проведите несколько репетиций, специальные знаки, тогда ребенок, возможно, не испортит вашу беседу.

  • Спланируйте день

Если это возможно, сделайте это вместе с ребенком. Объясните, что с двух до трех вы будете заниматься своим делом, а в четыре устроите игровые гонки, к примеру. Со временем это может ритмизировать вашу ежедневную жизнь.

Читайте также! Покажите это детям: Минздрав создал детский видеоролик о безопасности от коронавируса

"Сначала играем, а потом я работаю" – а не наоборот, хоть вам бы, наверное, хотелось сперва поработать. Ребенок, скорее всего, даст вам покой, если вы уже уделили ему внимание.

  • Тихий час

Фрилансер Хезер Левин советует установить детям тихий час – время, когда играют без шума и одни. Для этого можно, например, иметь коробку с интересными игрушками.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Советы Дети Семья Родители и дети
Семья создала миллиардный бизнес, придумав самый популярный антибактериальный гель в США
19 марта
Залиште відгук