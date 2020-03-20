Как обезопасить семью и можно ли гулять с детьми: ответы на вопросы родителей о коронавирусе

Из-за стремительного распространения коронавируса Covid-2019 по всему миру родители начинают задавать типичные вопросы о безопасности детей и семьи от этого заболевания. Поэтому ниже читайте ответы на некоторые самые распространенные из них, чтобы не паниковать и избежать опасности.

Отметим, что советы могут измениться, когда появится новая информация о коронавирусе. Но пока есть одна хорошая новость для родителей – случаи заболевания среди детей минимальны, пишет издание Mother.ly.

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Мы хотим, чтобы родители чувствовали себя сознательными и понимали ситуацию с коронавирусом, а не паниковали. Поэтому вот ответы на некоторые распространенные вопросы родителей об этом заболевании.

Что можно делать, чтобы семья не заболела?

Пока нет вакцины или таблетки, которая бы предотвратила коронавирус. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно мыть руки, регулярно и тщательно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым вы чаще всего прикасаетесь в доме, и уделять пристальное внимание гигиене.

Также можно сделать несколько простых действий, которые помогут повысить общую иммунную систему вашей семьи. Например, полноценный сон и употребление здоровой пищи. И, конечно же, социальное дистанцирование – это лучший метод, который поможет предотвратить передачу вируса себе и другим.



Что известно о коронавирусе / инфографика 24 канала

Что делать, если у кого-то из семьи похожие симптомы?

В первую очередь советуем вам позвонить своему семейному врачу, если вы заметили у себя симптомы коронавируса, в том числе высокую температуру, кашель и одышку.

Если вы недавно ездили за границу, где есть случаи заражения коронавирусом, имели непосредственный контакт с кем-то, у кого был подтвержденный случай заболевания, то вам стоит пройти обследование.

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Шаги, которые следует предпринять по рекомендации ВОЗ:

Оставайтесь дома, если не нуждаетесь в медицинской помощи.

Максимально отделите себя от других людей в вашем доме.

Заранее позвоните и вызовите врача.

Носите маску на лицо, если вы больны.

Накрывайтесь, когда вы кашляете или чихаете (это желательно делать в локоть).

Часто мойте руки.

Избегайте совместного использования личных предметов домашнего обихода.

Ежедневно чистите все поверхности, к которым прикасаетесь.

Контролируйте свои симптомы и вызывайте врача, если ваше состояние ухудшится.

Как отличить коронавирус от гриппа или простуды?

Первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями, такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно же при первых признаках сообщить своему семейному врачу.

Далее у человека начинается лихорадка, которая затем сопровождается сухим кашлем. В 14% случаях инфекция может привести к пневмонии и проблемам с дыханием, а в 5% к тяжелому острому респираторному синдрому.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Можно ли выходить с детьми на прогулку или игровую площадку?

Если вы живете в области или районе, где количество случаев стремительно растет, эксперты рекомендуют быть осторожными и оставаться дома как можно дольше.

Не стоит планировать лишних социальных встреч, таких как вечеринки на день рождения, свидания, прогулки и тому подобное. Игровые площадки для прогулок с детьми сейчас также не рекомендуются.

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Социальное дистанцирование важно и для родителей, и для детей. Однако эксперты советуют социальное дистанцирование для семьи – можно покататься с детьми на велосипедах или поиграть в парке – там, где можно поддерживать пространство между людьми до 2 метров.

Безопасно ли путешествовать с детьми?

Ответ меняется каждый день, но эксперты говорят, что местные путешествия на автомобиле вполне безопасны. Однако, возможно, разумнее будет отложить семейные каникулы на лето.

Карта заболеваний китайским коронавирусом:

Как рассказать детям о коронавирусе?

Говорить с детьми о коронавирусе важно, ведь вы должны успокаивать их, если они переживают, и постоянно напоминать малышам о важности тщательного мытья рук.

По данным ВОЗ, риск для детей низкий, и рекомендации по профилактике здоровья детей от коронавируса такие же, как и в типичный сезон простуды и гриппа.

Будьте спокойны и отвечайте на заинтересованность детей в новостях – понятно и легко объясняйте им об этом заболевании.

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Что нужно знать беременным и мамам о коронавирусе?

Исследования показывают, что Covid-2019 не передается от беременной женщины новорожденному ребенку.

Вот, что следует знать беременным женщинам и мамам во время пандемии коронавируса:

Беременные женщины (как и все люди) должны следовать рекомендациям ВОЗ и консультироваться со своими врачами.

Беременные женщины не более уязвимы к коронавирусу, они не болеют чаще, чем другие люди. Но риски после инфицирования – высокие, поэтому беременных относят к группе риска.

Грудное молоко обеспечивает защиту от многих болезней. Данных о возможности передачи коронавируса через грудное молоко также сейчас нет. Но все время контакта с ребенком мать должна быть в защитном респираторе и иметь чистые руки.

Что делать, если закрыли на карантин школу вашего ребенка?

Когда коронавирус распространяется, вероятно, что больше школ и учебных заведений закроются. Так, в Украине все учебные заведения ушли на карантин на три недели до 3 апреля.



Заинтересуйте малыша творчеством на время карантина / Фото Pinterest

Но в этом есть и хорошая новость, ведь раньше у вас почти никогда не было времени, чтобы дети могли учиться дома. Теперь же существует множество платформ дистанционного обучения и образовательных программ. Поэтому проведите время с ребенком дома весело и с пользой.

Больше идей, как весело провести время с детьми дома – читайте здесь.

Как работать с детьми дома?

Когда офисы по всей стране поощряют работников дистанционно работать, а школы закрываются, то стоит искать способы работы из дома с детьми.

Это, безусловно, возможно, и у нас много домашних стратегий, чтобы помочь вам. Итак, вот основные советы:

Объясните ребенку ситуацию

Если ребенок уже понимает слова, он может понять, что вы должны посвятить некоторое время работе. Конечно, это не заставит его сидеть тихо, но ваша периодическая невовлеченность в общение будет для него менее драматичной.

Объясните, что такое работа

"Мама/папа не работает, а просто сидит за ноутбуком" – так это может видеть ваш ребенок. Сделайте для него это более понятным: покажите текст, рабочие файлы для монтажа видео. Некоторые дети охотно играют в работу рядом со взрослыми.



Работа с детьми дома – это нелегко / Фото News.rambler

Договоритесь о поведении в чрезвычайных ситуациях

Например, когда вы говорите с коллегой или руководителем телефону. Накануне проведите несколько репетиций, специальные знаки, тогда ребенок, возможно, не испортит вашу беседу.

Спланируйте день

Если это возможно, сделайте это вместе с ребенком. Объясните, что с двух до трех вы будете заниматься своим делом, а в четыре устроите игровые гонки, к примеру. Со временем это может ритмизировать вашу ежедневную жизнь.

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"Сначала играем, а потом я работаю" – а не наоборот, хоть вам бы, наверное, хотелось сперва поработать. Ребенок, скорее всего, даст вам покой, если вы уже уделили ему внимание.

Тихий час

Фрилансер Хезер Левин советует установить детям тихий час – время, когда играют без шума и одни. Для этого можно, например, иметь коробку с интересными игрушками.