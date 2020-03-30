Как объяснить ребенку, что карантин и самоизоляция – это важно

Из-за быстрого распространения заболевания COVID-2019 люди по всему миру вынуждены сидеть дома, ограничив общение даже с ближайшими друзьями ради безопасности. И хоть взрослые пытаются соблюдать карантин, не все дети точно понимают такие меры. Как донести подрастающему поколению, что самоизоляция – это важно?

Самоізоляція – це і страшно, і добре, але як пояснити дитині, що карантин і самоізоляція – це серйозно. Поради дала психологиня Юлія Чамер виданню Сегодня.Lifestyle.

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Психологиня наголосила, що страх – це захисна реакція, яка дозволяє нам жити безпечно та не наробити дурниць. Паніка – це теж страх перед передбачуваною або реальною загрозою. Але такі стани людської психіки можуть призвести до необдуманих вчинків, якщо не навчитися їх контролювати.

"Ось тут нам стане в нагоді не страшна, а хороша сторона самоізоляції. Залишившись вдома, без можливості гуляти де завгодно і скільки завгодно, з певними обмеженнями у пересуванні містом, ми потрапляємо до світу соціального самотності", – сказала Юлія.



Зацікавте малечу заняттями вдома / Фото Pinterest

Люди занурюються у власний побут, який теж вимагає організації. Тому рекомендуємо вам зібрати сімейну раду, на якій варто обговорити ваші подальші спільні дії разом з дітьми.

Як пояснити дитині, що карантин і самоізоляція – це важливо

Можна почати так:

"По всій землі поширився вірус. Вірус – це така форма життя, яка переносить різні інфекції на живі організми, як люди або тварини. Оскільки люди дуже хочуть вберегтися від нього, нам потрібно побути вдома певний час. Таким чином, ми будемо працювати, як справжня команда з порятунку. Чим більше людей залишиться вдома – тим менше шансів у вірусу заразити кого-небудь", – відповіла експертка.

Але є два нюанси, які потрібно враховувати. По-перше, дитина може побачить людей, які гуляють на вулиці, через вікно.

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В такому випадку батьки повинні одразу наголосити, що ніхто нікого не обмежує від пересувань. Але зараз люди виходять в магазин або на роботу тільки в крайніх випадках. Щоб купити їжу або попрацювати, щоб ми залишалися вдома в безпеці.

По-друге, розкажіть, навіщо люди ходять в масках і надягають рукавички. Проведіть майстер-клас по правильному миття рук і покажіть картинки, як виглядає сам вірус в збільшеному стані. Повірте, дітям це буде дуже цікаво дізнатися.



Розкажіть дитині, для чого надягати маски та мити руки з милом / Фото Unsplash

Складіть список справ, які потрібно робити під час карантину і приємних занять для всієї родини. Але не забувайте стежити, щоб всі мили руки перед їжею, після туалету і після приходу з магазину. Також дитина може протирати полички від пилу або стежити за тим, щоб всі пили воду. Обов'язки ви вже вибираєте згідно віку дитини.

Передавши простими словами, що всі люди зараз повинні допомогти один одному, сидячи вдома, ви зможете самі привести свої думки в порядок і не створити психологічної травми для своїх дітей.

"Не втомлюся повторювати, що діти – це майбутні дорослі. І як би не було складно в певні часи, ми зобов'язані всі разом проживати ці ситуації і працювати, як єдиний злагоджений організм. Наша сила в єдності. Все буде добре", – запевнила психологиня.