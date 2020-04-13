Как обустроить рабочее место дома: идеи для домашнего офиса

С началом карантина большинство офисных работников перешли на удаленную работу. Работать дома с одной стороны хорошо, ведь можно сэкономить кучу времени на собрании и подборе в офис, однако такая удаленная работа требует большой концентрации и самоорганизации.

Одним из важных факторов при организации работы дома является обустройство рабочего места и выбор правильного оборудования.

Обустройство рабочего места

Начнем с организацию рабочего места. Для того, что быть максимально продуктивными и не терять концентрацию, необходимо убрать все лишнее со стола. Лучше, чтобы для работы у вас был отдельный стол, а не место на кухне.

На столе стоит оставить лишь все необходимое: планер, ноутбук и канцелярские принадлежности. Также вы можете оставить на столе свой любимый вазон, он точно не помешает вам в работе.

Также можно украсить рабочее место в духе офиса: повесить календарь на стену, можно даже распечатать фото коллег, чтобы вы за время карантина не забыли как кто выглядит. Кстати с этим могут помочь принтеры Canon PIXIMA G. Они просто незаменимые помощники в "домашнем офисе". С их помощью вы можете напечатать фото, напечатать календарь или какой-то интересный постер, который будет вдохновлять вас на новые свершения.

Одни из преимуществ этих принтеров – компактные размеры, огромный набор функций и выбор моделей, а также качество печати. Последнее, кстати, обеспечивается передовыми технологиями, которые реализованы в Canon PIXIMA G. Принтеры легко справляются с большими объемами печати и выдают качественные распечатки до последней капли краски в резервуаре.

Техническое оборудование

Без этого в офисе никуда. Возможно, вам нужно распечатывать документацию или какие-то ваши идеи перенести с электронной версии на бумагу. Тут же вам на помощь поспешат Canon PIXIMA G. Эти "помощники" действительно незаменимы. Они и напечатают черно-белый текст, и справятся с распечаткой цветных картинок, иллюстраций или даже проектов. К тому же они имею значительный запас краски: до 16 000 черно-белых страниц и до 7 000 цветных.

Еще одно преимущество устройств Canon PIXIMA G – легкость в обслуживании. У нас есть целый материал, в котором мы рассчитали сколько стоит обслуживание таких принтеров.

Занятия для себя

После рабочего дня пойти некуда, а чем-то заняться хочется? Вы можете начать дело, которое давно планировали, или же начать какое-то новое хобби. К примеру, можно делать аппликации, объемные 3D-фигурки различных животных или посвятить вечер настольным играм. К слову на сайте Creative Park есть тысяча и одна идея, чем занять себя и своих детей на карантине.