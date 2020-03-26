Как парам, которые только начали отношения, пережить карантин: советы психолога

Новые отношения – это смесь волнений, неуверенности и трепета влюбленных, когда вы оба с нетерпением ждете следующей встречи. Однако в условиях карантина все изменилось. Теперь пары сначала должны решить – проводить время в изоляции с партнером или лучше быть подальше друг от друга. Любое решение очень сильно влияет на отношения.

"В начале отношений, конечно, хочется проводить много времени вместе. Вы можете скучать друг за другом, даже если вы просто ждете несколько дней до следующего свидания, поэтому незнание, когда вы сможете увидеться в следующий раз – это тяжело", – рассказала психолог Дженни Харрис изданию HuffPost.

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Чтобы найти лучший вариант для вас обоих, она советует рассказать друг другу о том, как карантин заставляет вас себя чувствовать.

"Поговорите о том, что карантин означает для вас обоих эмоционально и практически. Возможно, вы решите пережить вместе этот период изоляции", – говорит она.

С положительной стороны, это может быть хорошим испытанием для ваших новых отношений. Ведь вы больше узнаете о своем партнере, на что, обычно, у пары уходит гораздо больше времени.



Если вы на карантине вместе, то проводите время друг с другом / Фото Dreamstime

"В частности вы узнаете то, как ваша вторая половинка переживает кризис, поддерживает вас и, возможно, ее самые большие их страхи и надежды", – добавляет эксперт по отношениям.

Больше советов и идей, как парам пережить карантин вместе – читайте в нашем материале.

Если же вы решили на время карантина быть отдельно друг от друга, то советуем вам общаться удаленно: через сообщения, звонки, видеочаты и т. п.

"Даже если вы не находитесь в одном доме, это возможность лучше познакомиться и провести более глубокие разговоры. В любом случае, если все получится, это будет отличная история, чтобы рассказать о ней своим детям", – считает психолог.