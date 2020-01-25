Как пережить то, что у бывшего появилась новая девушка
Независимо от того, сколько времени прошло с момента развода, девушке может причинить боль информация о том, что ее бывший нашел другую.
Поэтому издание HuffPost собрало несколько практических советов, которые помогут это пережить.
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- Позвольте себе чувствовать то, что вы чувствуете
Вполне естественно, что у вас могут возникнуть ревность и горечь, когда вы увидите своего бывшего с кем-то новым. Признайте эти чувства, и помните, что они пройдут, если вы дадите им время.
Специалистка по семье и браку Линси Сили подчеркивает, что вам придется пережить новый вид печали. Поэтому, попробуйте сделать несколько глубоких вдохов, поплакать, если это нужно, и рассказать об этом человеку, которому доверяете.
- Воздержитесь от влияния эмоций
По словам экспертки, даже если пара разошлась уже довольно давно, волны боли могут казаться свежими.
"Иногда эти чувства заставляют нас хотеть поговорить с нашими бывшими, критиковать их и их новую спутницу, искать мести или пытаться как-то конкурировать с ними", – добавляет психолог Джина Делукка.
Да, возможно, некоторые из этих действий могут временно облегчить вашу боль, но они не помогут вам в долгосрочной перспективе двигаться вперед.
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- Хватит искать своих бывших и их подруг в соцсетях
Мы знаем, что почти каждая девушка "лазит" по странице бывшего и его новой девушки в социальной сети. Но такая постоянная проверка их фотографий только приведет к разрушенным попыткам двигаться вперед.
- Придумайте свой ритуал, как "отпустить" бывшего
Можете бросать камни в реку, выбросить ненужные вещи или представить, как вы перерезаете энергетическую веревку между вами и бывшим. Да, это звучит смешно, но психологи говорят, что это действительно работает.
- Найдите то, что вас вдохновляет
Сейчас самое время, чтобы сосредоточиться на том, что вам нравится. Возможно, вам стоит вернуться к старому хобби или попробовать то, на что вы раньше не решались. Например, новый стиль одежды или путешествие.
- Сходите к специалисту
Если вы видите, что ситуация заходит в тупик и вы не можете это контролировать, лучше проконсультируйтесь с психологом.