Как пережить то, что у бывшего появилась новая девушка

Независимо от того, сколько времени прошло с момента развода, девушке может причинить боль информация о том, что ее бывший нашел другую.

Поэтому издание HuffPost собрало несколько практических советов, которые помогут это пережить.

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Позвольте себе чувствовать то, что вы чувствуете

Вполне естественно, что у вас могут возникнуть ревность и горечь, когда вы увидите своего бывшего с кем-то новым. Признайте эти чувства, и помните, что они пройдут, если вы дадите им время.

Специалистка по семье и браку Линси Сили подчеркивает, что вам придется пережить новый вид печали. Поэтому, попробуйте сделать несколько глубоких вдохов, поплакать, если это нужно, и рассказать об этом человеку, которому доверяете.

Воздержитесь от влияния эмоций

По словам экспертки, даже если пара разошлась уже довольно давно, волны боли могут казаться свежими.

"Иногда эти чувства заставляют нас хотеть поговорить с нашими бывшими, критиковать их и их новую спутницу, искать мести или пытаться как-то конкурировать с ними", – добавляет психолог Джина Делукка.

Да, возможно, некоторые из этих действий могут временно облегчить вашу боль, но они не помогут вам в долгосрочной перспективе двигаться вперед.

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Хватит искать своих бывших и их подруг в соцсетях

Мы знаем, что почти каждая девушка "лазит" по странице бывшего и его новой девушки в социальной сети. Но такая постоянная проверка их фотографий только приведет к разрушенным попыткам двигаться вперед.

Придумайте свой ритуал, как "отпустить" бывшего

Можете бросать камни в реку, выбросить ненужные вещи или представить, как вы перерезаете энергетическую веревку между вами и бывшим. Да, это звучит смешно, но психологи говорят, что это действительно работает.

Найдите то, что вас вдохновляет

Сейчас самое время, чтобы сосредоточиться на том, что вам нравится. Возможно, вам стоит вернуться к старому хобби или попробовать то, на что вы раньше не решались. Например, новый стиль одежды или путешествие.

Сходите к специалисту

Если вы видите, что ситуация заходит в тупик и вы не можете это контролировать, лучше проконсультируйтесь с психологом.