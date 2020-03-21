Как поддерживать социальные навыки вашего ребенка во время карантина: советы для родителей

Из-за распространения коронавируса чиновники и медицинские работники призывают всех оставаться физически удаленными и избегать социальных сборов более 10 человек. Однако родители должны помочь детям развить социальные навыки даже на время карантина.

Ведь взрослые за работой не всегда находят время для общения с детьми, поэтому теперь идеальное время, пишет Mind Body Green.

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Социальные навыки – это жизненные навыки, способность успешно взаимодействовать с другими, что является важным для психического и физического здоровья. Поэтому родители должны помочь детям почувствовать социальную связь даже без игр с другими малышами и прогулок.

Ниже приведены несколько методов общения со своей семьей, которые позволят малышам усвоить основные социальные навыки:

Завтракайте, обедайте и ужинайте вместе

Семейные приемы пищи – это время, когда дети и взрослые могут эмоционально сблизиться и наслаждаться разговором друг с другом. Спросите у своего ребенка, чем он занимался в течение дня и что ему понравилось, а что огорчило.

Поговорите об отношении ребенка к другим членам семьи. Если он обиделакого-то, то скажите, чтобы малышня поставила себя на место этого человека и попросила прощение.



Говорите ребенку, если он делает что-то неправильно / Фото Unsplash

Способствуйте дискуссиям

Создание взаимной беседы с дискуссиями и активным обсуждением – это ключевой социальный навык. Ведите с ребенком разговоры на тему спорта, любимго события или планов на будущее. Каждый раз, когда ребенок заводит тему, вы можете аргументировать собственные мнения и предложения и прочее. Это даст ребенку наглядное представление о том, как развивается разговор, если каждый комментарий опирается на аргументы.

Учите ребенка достойно выигрывать и проигрывать

Часто проигрыши бывают тяжелыми для некоторых детей. Когда эмоции усиливаются, они, как правило, огорчаются или начинают плакать, или если выиграли – хвастают о своей победе перед другими.

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Советуем родителям во время игры замечать сигналы от ребенка, которые могут служить предупреждающими признаками утрированной эмоциональной реакции.

Если вы видите, что ребенок становится более эмоциональной, то прервите его и приостановите игру. Дайте малышу успокоиться и вернуть прежнее эмоциональное состояние, напоминая им, что они должны контролировать ситуацию.

Учите сопереживанию и пониманию других

Многие дети пытаются достучаться до других и чувствуют себя неловко. Однако даже во времена физического расстояния, дети должны уметь протянуть руку помощи или сопереживать другим.



Учите детей доброте и сопереживанию / Фото Unsplash

Помогите ребенку написать письмо или позвонить сверстникам или дедушке с бабушкой и пообщаться с ними. Особенно если ваши дети волнуются по поводу глобальной пандемии. Родители должны поговорить с ними и помочь унять их тревогу.