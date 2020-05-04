Как подготовить ребенка к "старому" режиму после окончания карантина: советы психолога

После длительного карантина детям будет сложно снова вернуться в "нормальную" жизнь и снова расставаться с родителями, которые пойдут на работу. Поэтому мы подготовили для вас советы, как безопасно "вернуть" детей в сад после окончания самоизоляции и помочь им адаптироваться.

Период адаптации к детскому саду является неизбежной частью после карантина, но он будет не таким длинным, как тот, который родители уже проживали с ребенком, впервые ведя его в воспитательное учреждение, пишет известный детский психолог Светлана Ройз на своей странице в фейсбуке.

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Психолог заверила, что даже самые внимательные, самые идеальные, самые терпеливые родители не могут сейчас удовлетворить потребность детей (от 3,5 лет) в контактах. Родители устают, а дети требуют так много внимания.

"Несколько дней подряд даю "домашнее задание" семьям с детьми любого детсадовского возраста: играть с ребенком в детский сад. Я не знаю, когда детям разрешат вернуться в садик, но важно помнить, что это должно быть, и готовиться к этому", – подчеркнула Светлана Ройз.



Мама с ребенком на карантине / Фото Womanadvicе

Как подготовить ребенка к возвращению в садик после карантина

Онлайн-встречи с друзьями

По словам психолога, стоит просто пытаться возвращаться в привычный режим дня и устраивать "встречи" с детьми их возраста. Идеально – Zoom-тусовки с детсадовской группой.

К тому же, первые встречи должны быть короткими, минут по 10 минут, с обязательным контролем воспитателя (или отца), который по очереди в каждой встрече назовет детей по имени, поздоровается, даст ощущение важности каждого ребенка.

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"Прекрасно будет, если на онлайн-встрече дети "придут" с любимой игрушкой. И познакомят друг друга со своими "друзьями". Потом эту игрушку можно будет взять с собой в садик – она уже будет "знакома с чужими" людьми", – заверила Ройз.

Такие встречи могут быть нечастыми, но регулярными. Хотя бы дважды в неделю по 10-15 минут. И взрослым важно быть рядом, чтобы приобщаться и, если нужно, управлять процессом. Кроме того, детям после этих встреч важно будет отдохнуть, ведь они будут в перевозбужденном состоянии.

С детьми важно "мечтать"

Родители могут говорить: "А я мечтаю пойти на работу. Я представляю, как одену платье, туфли, подберу серьги и тому подобное. Давай помечтаем, как и ты собираешься в садик. Ты что хочешь надеть? А какую игрушку возьмешь? А какой дорогой мы пойдем?" – и в воображении "пройдитесь" с ребенком в садик.



Говорите с ребенком о садике и его первом дне там после карантина / Фото Parents

И добавила, что родители должны помнить, что после длительного карантина детям сложно с вами расставаться.

"Первую неделю дети могут возвращаться из садика более капризными и перевозбужденными, чем обычно. Также стоит в первый день забрать ребенка чуть раньше. Идеально, если в садике подготовятся к встрече и сделают праздник, развесят фотографии детей (ребенок, когда приходит в группу и видит там свое фото, чувствует себя уже интегрированным "в среду", чувствует безопасность)", – заявила психолог.

Прекрасно создавать новые традиции

Психолог предлагает это делать как в семьях, так и в детсадовских группах. В младшей школе и в садиках она советует начинать день с песенки, которую можно сопровождать "зарядками". Потому что когда дети поют вместе, то это не просто синхронизация, это важный опыт близости.