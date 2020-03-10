Как подготовиться к новым отношениям: 7 пунктов
Одиночество – это тяжело, особенно если вы только что вышли из длительных отношений. Но вы можете максимально полезно использовать это время, чтобы подготовиться к новым отношениям. Это поможет вам в дальнейшем быть готовыми к лучшим и здоровым отношениям.
Когда вы находитесь в отношениях, у вас может не остаться времени, которое должно быть для себя и для своего развития.
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Но когда вы одиноки – это лучшее время для обновления и выяснения того, как удачно начать отношения. Психологи отмечают, что если вы не будете использовать это время разумно, то окажетесь в такой же ситуации, как и с бывшим партнером, пишет Yourtango.
Вам нужно сделать эти 7 вещей, пока вы одиноки, чтобы подготовиться к следующим отношений, чтобы они были лучше предыдущих.
Как подготовиться к новым отношениям
- Сосредоточьтесь на себе
Очень важно уделять много внимания себе и своем развитии, пока вы одиноки. Ведь люди сильно меняются со временем, поэтому это классная возможность узнать, кто вы сейчас, по сравнению с человеком, которым вы были раньше.
А еще психологи советуют побаловать себя – сделайте то, что давно хотели, чтобы узнать больше о себе. Чем больше вы выражаете свое истинное «я», тем лучше вы показываете и привлекаете любовь.
- Поймите, чего вы действительно хотите
Чего вы хотите в новых отношениях? Может вы вообще к ним не готовы?
"Будьте эгоистичными и поймите, чего вы хотите. Чем четче вы будете ставить цели и понимание того, чего хотите, а чего – нет, тем больше ваши духовные путеводители могут помочь вам попасть туда", – говорит эксперт Кристин Карлсон.
Найдите и развивайте себя / Фото Unsplash
- Проанализируйте предыдущие отношения
У всех нас есть повторяющиеся закономерности в жизни и отношениях. Пока мы не научимся чему-то из них и не внесем изменений, то они будут постоянно возникать в отношениях, снова и снова, независимо от того, с кем вы их создаете. Поэтому, важно "добраться до основы" и научиться из этих шаблонов.
Уделите немного времени и оцените закономерности, которые повторялись в вашей жизни и отношениях. Не судите или критикуйте себя, но посмотрите, что вы хотите изменить, двигаясь вперед в новых отношениях.
- Подумайте над важными вещами
Найдите немного времени, чтобы по-настоящему задуматься, подумать и ответить на эти вопросы для себя:
- Я игнорировал/а тревожные признаки в своих последних отношениях?
- Рано ли я вышел/а из отношений, потому что боялся/лась сблизиться?
- Оставался/лась ли я в отношениях слишком долго, надеясь, что все изменится?
- Потерял/а ди я себя в этих отношениях?
- Я сделал/а все, что мог?
- Что я могу сделать по-другому в следующий раз, чтобы сделать все лучше?
Отвечая на эти вопросы, вы можете помочь себе определить, что нужно изменить, будьте честными.
- Отпустите прошлое
После того, как вы закончите отношения, вы должны отпустить своего бывшего партнера. Ведь вы не сможете двигаться вперед, если все еще застряли в прошлом. И это касается всего, а не только отношений.
"У нас есть определенное место для вещей в нашей жизни и нашем сердце – удерживание прошлого занимает столько места, что мешает вам создать лучшее будущее", – говорит эксперт Кристин Карлсон. Возьмите жизненные уроки, которые вы получили, а остальные оставьте позади. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите в будущем.
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- Решите все вопросы и проблемы
Обязательно работайте над нерешенными проблемами и решайте их. Если вы этого не сделаете, то этот "багаж" вы будете носить с собой всегда. Ведь это только будет усложнять вам дела, поэтому сделайте себе одолжение и поработайте над этим сейчас, пока вы не начали новые отношения.
Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы быть лучше. Подумайте обо всех прекрасных вещах, которые вы сможете сделать лучше в следующий раз. Увлекайтесь человеком, с которым вы будете в следующих отношениях. У вас могут быть лучшие отношения, и все начинается с вас.
- Сосредоточьтесь на том, что вы хотите привлечь
Если вы хотите привлечь стабильность в партнере, начинайте создавать больше стабильности в своей жизни. Если вы хотите привлечь страсть, добавьте больше страсти в свою жизнь.
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