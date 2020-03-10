Как подготовиться к новым отношениям: 7 пунктов

Одиночество – это тяжело, особенно если вы только что вышли из длительных отношений. Но вы можете максимально полезно использовать это время, чтобы подготовиться к новым отношениям. Это поможет вам в дальнейшем быть готовыми к лучшим и здоровым отношениям.

Когда вы находитесь в отношениях, у вас может не остаться времени, которое должно быть для себя и для своего развития.

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Но когда вы одиноки – это лучшее время для обновления и выяснения того, как удачно начать отношения. Психологи отмечают, что если вы не будете использовать это время разумно, то окажетесь в такой же ситуации, как и с бывшим партнером, пишет Yourtango.

Вам нужно сделать эти 7 вещей, пока вы одиноки, чтобы подготовиться к следующим отношений, чтобы они были лучше предыдущих.

Как подготовиться к новым отношениям

Сосредоточьтесь на себе

Очень важно уделять много внимания себе и своем развитии, пока вы одиноки. Ведь люди сильно меняются со временем, поэтому это классная возможность узнать, кто вы сейчас, по сравнению с человеком, которым вы были раньше.

А еще психологи советуют побаловать себя – сделайте то, что давно хотели, чтобы узнать больше о себе. Чем больше вы выражаете свое истинное «я», тем лучше вы показываете и привлекаете любовь.

Поймите, чего вы действительно хотите

Чего вы хотите в новых отношениях? Может вы вообще к ним не готовы?

"Будьте эгоистичными и поймите, чего вы хотите. Чем четче вы будете ставить цели и понимание того, чего хотите, а чего – нет, тем больше ваши духовные путеводители могут помочь вам попасть туда", – говорит эксперт Кристин Карлсон.



Найдите и развивайте себя / Фото Unsplash

Проанализируйте предыдущие отношения

У всех нас есть повторяющиеся закономерности в жизни и отношениях. Пока мы не научимся чему-то из них и не внесем изменений, то они будут постоянно возникать в отношениях, снова и снова, независимо от того, с кем вы их создаете. Поэтому, важно "добраться до основы" и научиться из этих шаблонов.

Уделите немного времени и оцените закономерности, которые повторялись в вашей жизни и отношениях. Не судите или критикуйте себя, но посмотрите, что вы хотите изменить, двигаясь вперед в новых отношениях.

Подумайте над важными вещами

Найдите немного времени, чтобы по-настоящему задуматься, подумать и ответить на эти вопросы для себя:

Я игнорировал/а тревожные признаки в своих последних отношениях?

Рано ли я вышел/а из отношений, потому что боялся/лась сблизиться?

Оставался/лась ли я в отношениях слишком долго, надеясь, что все изменится?

Потерял/а ди я себя в этих отношениях?

Я сделал/а все, что мог?

Что я могу сделать по-другому в следующий раз, чтобы сделать все лучше?

Отвечая на эти вопросы, вы можете помочь себе определить, что нужно изменить, будьте честными.

Отпустите прошлое

После того, как вы закончите отношения, вы должны отпустить своего бывшего партнера. Ведь вы не сможете двигаться вперед, если все еще застряли в прошлом. И это касается всего, а не только отношений.

"У нас есть определенное место для вещей в нашей жизни и нашем сердце – удерживание прошлого занимает столько места, что мешает вам создать лучшее будущее", – говорит эксперт Кристин Карлсон. Возьмите жизненные уроки, которые вы получили, а остальные оставьте позади. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите в будущем.

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Решите все вопросы и проблемы

Обязательно работайте над нерешенными проблемами и решайте их. Если вы этого не сделаете, то этот "багаж" вы будете носить с собой всегда. Ведь это только будет усложнять вам дела, поэтому сделайте себе одолжение и поработайте над этим сейчас, пока вы не начали новые отношения.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы быть лучше. Подумайте обо всех прекрасных вещах, которые вы сможете сделать лучше в следующий раз. Увлекайтесь человеком, с которым вы будете в следующих отношениях. У вас могут быть лучшие отношения, и все начинается с вас.

Сосредоточьтесь на том, что вы хотите привлечь

Если вы хотите привлечь стабильность в партнере, начинайте создавать больше стабильности в своей жизни. Если вы хотите привлечь страсть, добавьте больше страсти в свою жизнь.