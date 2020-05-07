Как подготовиться к совместной жизни со второй половинкой: 6 главных советов

Часто совместная жизнь пары – это долгожданный и волнующий момент. Однако, начиная жить вместе следует помнить, что эйфорию рано или поздно сменят привычные будни, а вместе с этим изменятся быт, сексуальные отношения и социальные обязательства. Потому к этому, конечно, стоит подготовиться заранее, чтобы избежать недоразумений с партнером.

Мы использовали советы издания ELLE, которые помогут подготовиться к началу совместной жизни с любимым человеком.

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Конечно, начало совместной жизни – это всегда радостное событие, однако важно быть готовым к различным форс-мажорам и неожиданным ситуациям.

Выберите идеальную квартиру

Если пара решила начать совместную жизнь, то стоит выбрать для себя жилье, которое понравится обоим. Хотя, это может быть и квартира, где до того жил один из партнеров.

Подходить к выбору квартиры или дома нужно ответственно. Во-первых, сразу подумайте о том, как будете добираться на свою нынешнюю работу или в будущий офис, где вы мечтаете работать в скором времени.



Пара съехалась, чтобы жить вместе / Фото Howto

Во-вторых, грамотно подойдите к выбору жилплощади: даже однокомнатные квартиры вполне могут подойти для жизни вдвоем, просто надо сразу рассчитать, сможет ли каждый из вас иметь собственное пространство, потому что без такого разделения совместная жизнь легко превратится в ад.

Например, договоритесь, что на кухне с ноутбуком будет работать ваш избранник, а в комнате – вы или наоборот. Также договоритесь об использовании полок, вешалок и прочего "общего имущества": пусть у каждого будет своя территория. Кроме того, важно, чтобы при переезде у каждого из партнеров уже был некоторый минимум необходимых вещей, которые нужны ежедневно.

Разделите обязанности

К счастью, времена, когда домашними делами занималась только женщина, прошли, однако это не решило все проблемы. Приготовление пищи, уборка квартиры, поход за продуктами, оплата счетов, решение бытовых вопросов – это просто невозможно делать самому. Поэтому стоит разделить обязанности.

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Например, пока кто-то готовит, другой может убраться в доме или сходить за продуктами. Так, у каждого из партнеров освободится время для выполнения какой-то работы.

Распределяйте свое время

Ко всему надо подходить объективно, и ко времени тоже. Если вы понимаете, что не успеваете делать еженедельную уборку или приготовить еду, не стоит надрываться. Лучше договоритесь с партнером, что вы будете вместе убирать по определенному графику и, скажем, несколько раз в неделю ужинаете вне дома или заказываете еду в квартиру.

Обсудите собственные границы

У всех людей существуют разные представления о личном комфорте: кому-то приятно ходить дома без одежды, а кто-то не может умыться при постороннем, даже если речь идет о любимом человеке. Все это выяснится только в процессе совместной жизни.



Учитывайте личные границы друг друга / Фото paxtv

Но главное здесь – не паниковать, не шуметь и не создавать лишних проблем. Это тот случай, когда с партнером нужно обсуждать конкретную ситуацию и искать компромисс. К слову, это является и хорошей проверкой отношений: если в какой-то момент вы понимаете, что ваш избранник не желает чем-то жертвовать ради вашего комфорта, это весомый повод задуматься о будущем.

Определите цель совместной жизни

Только проведя некоторое время вместе, живя в одной квартире, вы точно поймете, подходит вам ваш партнер или нет. Узнавая сильные и слабые стороны своего избранника, видя его в разных жизненных ситуациях, рано или поздно вы внутренне точно определите, подходит он вам или нет.

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После того, как это произойдет, можно задать себе и другой вопрос: а чего я хочу от этого человека? Короткой совместной жизни, крепкой семьи, творческого тандема или чего-то другого? Ответ может быть любым, главное – его принять, чтобы в поступках была осознанность, иначе потом можете пожалеть о напрасно потраченном времени.

Примечание! Если ваш партнер не соответствует вашим ожиданиям, не стоит отчаиваться, главное – работать над собой и не отступать при первых неудачах. Тогда, возможно, история закончится счастливым концом.