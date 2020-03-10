Как показать ребенку свою любовь: 15 легких способов

Каждый родитель безгранично любит свои ребенка, однако не все ежедневно показывают это. Мы решили напомнить, как можно продемонстрировать детям любовь, даже не говоря вслух слова "Я тебя люблю".

Все, что нужно родителям – это быть уверенными, что их малыши в безопасности и чувствуют себя любящим, пишет издание Coma.

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Каждый человек может показать любовь в поступках, при этом в ежедневных, простых и легко осуществленных.

15 способов показать своим детям, что вы их любите

Смотрите им в глаза

Когда они хотят поговорить с вами, не занимайтесь какими-то собственными делами, а лучше сфокусируйте все внимание на них. Присядьте, чтобы оказаться с ними на одном уровне и смотрите им в глаза. Так дети будут понимать, что их действительно слышат.

Используйте прикосновения

Без этого никак, если вы хотите показать им любовь. Обнимите малыша, дайте пять, возьмите за руку, сядьте рядом или прилягте с ним. То есть, будьте рядом. Позвольте ему поделиться своей любовью с вами.

Проводите хотя бы несколько минут наедине

Время, которое вы проводите всей семьей вместе, – это прекрасно, но иногда нужно находить хоть несколько минут только для одного ребенка. Неважно, какими они будут – просто обняться, поговорить, сделать что-то вместе – главное, наедине с мамой или папой.

Проведите время с ребенком наедине / Фото Unsplash

Делайте комплименты

Хвалите детей за любую хорошо выполненную работу и за приложенные усилия. Говорите, какие они классные, и дарите комплименты в течение всего дня. Это будет способствовать тому, что они вырастут уверенными в себе.Кроме того, научите их любить себя. Ведь фундамент здоровой самооценки закладывается именно дома.

Благодарите их

Скажите "спасибо" за послушание, за выполненное дело, за извинения и тому подобное. Говорите "спасибо" просто за то, что ваш ребенок такой замечательный. Подарите ему это потрясающее ощущение значимости.

Читайте вместе книги

Но обязательно позвольте ребенку самому выбрать книгу. Прочитайте ее, а затем обсудите все вместе. Спросите, кто из персонажей ему понравился, что запомнилось больше всего. Поделитесь тем, что задело и вас, именно так можно лучше узнать друг друга.

Сделайте время перед сном особым

Прежде чем сказать "спокойной ночи", вспомните вместе прошедший день. Спросите ребенка, что ему понравилось, а что огорчило в течение суток. Поделитесь своими впечатлениями. Небольшие разговоры перед сном дадут вашим детям понять, что вы открыты для них, и они всегда могут поговорить с вами.

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Готовьте вместе

Да, это намного труднее и дольше, чем готовить самой, без помощи маленьких поваров, но постарайтесь давать им хоть какое-то задание: помыть овощи, перемешать что-то в миске и другое. Малышам важно сделать собственный вклад в приготовление пищи, даже если вам кажется, что это мелочь.

Учите

Знакомьте детей с чем-то новым для них. Расскажите о своей работе. Если они чем-то интересуются, то возьмите книгу из библиотеки, чтобы вместе узнать об этом больше. Поговорите о различных животных или растениях, которых вы видите во время прогулки.

Делайте что-то необычное

Если вы обычно не позволяете детям забираться к вам на кровать, то позвольте им сделать это в выходной день. Или, возможно, вы не даете им сладости после обеда, но по пятницам начните угощать домашними полезными конфетами. Придумывайте простые способы удивить их.

Иногда позволяйте ребенку то, что вы всегда запрещали / Фото Unsplash

Не будьте равнодушными

Когда дети говорят о чем-то важном (даже если только для них) или делают что-то значимое, реагируйте с энтузиазмом, а не равнодушием. Не забывайте показывать, как вы рады видеть их после работы. Пусть они чувствуют вашу любовь.

Играйте вместе

Веселитесь и занимайтесь любым творчеством, ведь такое времяпрепровождение – отличный и простой способ наладить контакт друг с другом и установить более тесную связь.

Попросите их рассказать вам сказку

Дать ребенку возможность самому придумать собственную сказку. Вы при этом должны с безграничным вниманием слушать его фантазии – это как исполнение его мечтаний. Он может говорить все, что захочет, выбирать персонажей, место действия, костюмы, финал истории. Если ребенок будет видеть, что ваши глаза от его слов "загораются" – это подарит ему волшебные и невероятно приятные впечатления.

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Поощряйте их мечтать

Пусть малыши мечтают, а вы внимательно слушайте. Поощряйте их выбирать такой жизненный путь, чтобы идти к своей цели. Ведь однажды необычные детские желания изменятся на "поступить в университет" или "написать книгу". И они поверят, что смогут достичь этого, потому что вы всегда поощряли их мечтать и ставить перед собой цели.

Создавайте собственные традиции

Милые привычки, ритуалы, повторяющиеся время от времени, семейные обычаи – это поможет вашему ребенку чувствовать, что его любят и о нем заботятся. Особые семейные традиции создают воспоминания, которые останутся с человеком на всю жизнь – они драгоценные и бесценные.