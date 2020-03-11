Как полюбить себя, будучи в отношениях с партнером: важные советы

Иногда, чтобы улучшить отношения, нужно просто начать с себя. Ведь любовь и уважение к партнеру невозможны, если ты не научишься проявлять эти чувства к себе.

Издание Lady.Tochka дало советы, как полюбить себя, будучи в отношениях с партнером. Если ты узнаешь себя в некоторых из этих пунктов, то вам пора что-то менять.

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Как полюбить себя, будучи в отношениях

Перестань постоянно извиняться

Есть разные варианты развития событий в ссорах, в частности есть ситуации, в которых виноваты оба, а есть те, в которых виноват кто-то один. Но не нужно невинному извиняться перед любимым человеком.

Попытка сгладить настроение партнера очередной порцией с "прости меня" без повода говорит лишь о неуверенности в себе и отсутствии диалога с партнером. Избавься от этой привычки и чувства обиженности.

Не наговаривайте на партнера и не критикуйте

Наверное, вы не раз были свидетелями того, как подруги или знакомые выставляют своих парней не в самом выгодном свете. Проблема таких девушек в том, что они скорее не уважают себя и свой выбор, а не партнера.

Поэтому учитесь обсуждать проблемы в паре и самого партнера только вдвоем, а не рассказывайте об этом всем вокруг. Уважение к нему отражает твое уважение к себе.



Уважайте себя в отношениях / Фото Unsplash

Не соглашайся, если не согласна

Не соглашаться хорошо не только потому, что это порождает все новые и новые темы для разговоров, но и потому, что вы не переступите черту и продолжите относиться к себе с любовью и уважением. Но не переусердствуйте, иногда можно пойти на уступки любимому человеку.

Не ставь себя на второй план

Партнера необходимо уважать, но если его желания у тебя в приоритете, а свои ты забрасываешь куда подальше – это плохо. В принятии важнейших решений (в частности, карьерного роста, общения с родными, любых глобальных изменений в жизни) – вы все-таки должны ориентироваться на себя. Хотя бы потому, что отношения с собой у тебя точно на всю жизнь.