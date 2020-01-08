Как помочь ребенку справиться с тревогой из-за катастрофы: советы психолога

Нельзя игнорировать ужасные катастрофы, которые происходят в мире, и не рассказывать о них своим детям. 8 января общество всколыхнула трагедия – авиакатастрофа украинского самолета МАУ в Иране, в результате которой погибли 176 человек. Итак, как помочь ребенку справиться с тревогой и успокоить его – читайте в нашем материале.

Для родителей, которые находятся в условиях катастроф, важно знать, что делать, как сказать и помочь малышам почувствовать себя лучше. Психологи в комментариях "Семье 24" рассказали, как помочь детям справиться с тревогой.

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По словам психолога Елены Дышкант, если трагедия/катастрофа не касается непосредственно ребенка или его близкого окружения, то ему рассказывать об этом нужно только в ответ на его вопрос (заинтересованность).

В случае, если трагедия произошла с близкими людьми, – рассказывать максимально честно, но минимум информации. Достаточно сказать, что упал самолет или произошло другое чрезвычайное событие и человек погиб (получил травму). В общем детей до подросткового возраста такое сообщение устроит. Старшим детям можно расширить рассказ,

– добавила она.

Кроме того, врач и детский психолог Лори Зелингер говорит, что родители испытывают беспокойство во время таких событий, как катастрофы, терроризм, масштабные пожары и тому подобное, однако они должны стараться контролировать собственную тревогу, прежде чем говорить с детьми об этом. И подчеркнула, что нужно говорить медленнее и сидеть на уровне глаз вашего ребенка.

Советы для родителей, которые помогут ребенку справиться с тревогой

Помогите ребенку понять, что испытывать тревогу – это нормально , а в стрессовых ситуациях такие симптомы проявляются у каждого. Объясните, что каждый человек испытывает тревогу по-своему.



, а в стрессовых ситуациях такие симптомы проявляются у каждого. Объясните, что каждый человек испытывает тревогу по-своему. Когда вы научите ребенка принимать чувство тревоги и распознавать его симптомы, научите его расслабляться. Прежде всего выясните у ребенка причины возникновения тревоги и постарайтесь его успокоить. Так, разговор с ребенком о том, что его беспокоит, не только выявит причину тревоги, но и поможет частично развеять страх.



Прежде всего выясните у ребенка причины возникновения тревоги и постарайтесь его успокоить. Так, разговор с ребенком о том, что его беспокоит, не только выявит причину тревоги, но и поможет частично развеять страх. Если симптомы тревоги не проходят, используйте методы снятия стресса: дыхательные упражнения, техники визуализации. Вы можете просто подбодрить ребенка – это тоже даст положительный результат.

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Также врач Зелингер предлагает родителям не начинать тяжелые дискуссии непосредственно перед сном. Лучше отложите серьезный разговор на более раннюю пору дня, чтобы пообщаться со своими детьми и ответить на их вопросы.

Прежде чем обсуждать планы эвакуации со своими детьми, решите, что они должны знать, и спланируйте, как вы собираетесь объяснить это на уровне, соответствующем их возрасту. Если ваш ребенок задает один и тот же вопрос не раз, старайтесь каждый раз использовать одно и то же объяснение.

По словам Зелингер, одна из лучших вещей, которые родители могут сделать для ребенка, который имеет тревогу о конкретном событии, это просто заверить его в том, что взрослые сделают все возможное, чтобы уберечь его. Не давайте гарантий, но напоминайте ему, что в мире больше хорошего, чем плохого.

Если ваш ребенок переживает, что он потеряется или пострадает, найдите минутку, чтобы поговорить обо всем, что делают родители, чтобы не допустить этого.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



По предварительным данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажиров. Больше – читайте здесь.