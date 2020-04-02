Как помочь подросткам справиться со стрессом из-за социальной дистанции на карантине

Социальная дистанция является обременительной для всех, особенно для подростков, которые привыкли общаться с друзьями или сверстниками. Поэтому психологи дали советы, как родители могут помочь своим старшим детям пройти через это.

Пандемия COVID-19 и принудительная социальная дистанция изменили образ жизни семей. По всему миру повседневная жизнь была поставлена ​​на паузу, в то время как семьи продолжают оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса, пишет Parents.

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Однако подросткам может быть сложно пережить этот период, отделившись от мира. Дети начинают скучать по своим друзьям, становятся раздражительными или залипают в смартфонах или ноутбуках. Поэтому ниже опубликованы несколько советов для родителей, которые помогут справиться с этой ситуацией.

Разговор о социальном отстранении

"Говорите о ситуации, используя факты о заболеваниях и методах защиты от COVID-19. Если вы не хотите создавать необоснованный страх у детей, то должны убедиться, что они понимают факты и знают, как действовать", – советует ученый Карл Шеперис.



Объясните ребенку, почему важно изолироваться дома / Фото Unsplash

Так, подростки должны понимать, что социальная дистанция – это наша лучшая защита от распространения болезни. Важно развеять любую дезинформацию, которая может заставить наших детей чувствовать, что социальное дистанцирование не является необходимой мерой.

Поддерживайте режим дня

Изоляция является тяжелой для всех. В частности, подростки могут чувствовать себя изолированными даже дома с родителями и братьями или сестрами. Поэтому потеря социальных связей, которые они построили вне семьи, может ощущаться для них потерей независимости.

"Социальные дети не хотят большего, чем находиться в пространстве со своими единомышленниками. Поэтому родители должны помочь им знать, как изменились правила, и поддерживать их стандартный режим дня", говорит доктор наук Донна Шеперис.

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Режим дня является важным инструментом для преодоления изоляции. Советуем регулярно питаться, устанавливать ожидания относительно дел и школьного задания и поощряйте всех ухаживать за собой.

Проведите время вместе

Дополнительное время вместе – это невероятная помощь и поддержка во время стрессовой ситуации. Регулярно планируйте интересные развлечения, займитесь творчеством или физическими нагрузками. Даже привычные дела как фитнес или просмотр фильма может облегчить напряжение социальной изоляции.

Вот несколько мероприятий, которые можно сделать вместе с детьми:

выйдите на прогулку (можно выгулять собаку);

посмотрите классный фильм или развлекательное шоу;

поиграйте в настольные игры;

научите их готовить любимое блюдо;

попросите их научить вас их хобби.

К тому же, лучший способ помочь вашему подростку бороться с одиночеством при социальном отстранении – это ослабление ограничений на пользование смартфоном или соцсетями.



Позволяйте ребенку проводить время в соцсетях / Фото Unsplash

"Вы не должны быть идеальными родителями сейчас. Позвольте ребенку увеличить время, когда можно пообщаться с друзьями в соцсетях, – ответил доктор Карл Шеперис.

Следите за признаками депрессии

Изоляция, неуверенность и потеря рутины могут привести к депрессии. Признаками депрессии является отказ или изменение привычек сна и питания, снижение уровня энергии. Хотя некоторые вещи являются нормальными для подросткового возраста, важно следить за значительными изменениями поведения.

Если вам кажется, что ребенку нужна помощь, обратитесь к психологам онлайн.