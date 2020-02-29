Как помочь ребенку, который чувствует себя одиноким и не имеет друзей

Одна из самых сложных ситуаций, которую могут пережить родители, – это когда их ребенок чувствует себя одиноким или говорит вам, что у него нет друзей. Поэтому мы приведем несколько советов, которые помогут родителям исправить это.

Тогда взрослые начинают чувствовать ужасную тоску и хотят помочь малышу исправить эту проблему, передает издание Yourtango.

Интересно! Как помочь ребенку найти друзей: советы родителям

Вот 4 способа помочь ребенку справиться с одиночеством, когда он чувствует себя одиноким или говорит, что нет друзей.

Реалистично смотрите на социальные навыки ребенка

Существует несколько социальных навыков, в которых нуждается каждый человек, который хочет добиться успеха в жизни, иметь друзей, управлять проектами и др.

Например, все исследования показывают, что детям нужно уметь адаптироваться к любой социальной ситуации, "сканировать" окружающую среду и настраивать свое поведение под ситуацию.

Поэтому подумайте об оценке социальных навыков своего ребенка, спросите себя: "Мой ребенок может завести новых друзей?" Чтобы начать помогать ребенку в его одиночестве, нужно сначала определить, какие социальные навыки сдерживают вашего ребенка.



Ребенок без друзей / Фото serhatonculer

Общайтесь открыто

Постарайтесь найти время для спокойного разговора, чтобы понять, что происходит в жизни вашего ребенка и как выглядит социальная ситуация в его/ее школе. Дайте ребенку возможность услышать, что вы заботитесь о нем, независимо от того, что он/она одинокие, сопереживайте малышам и сохраняйте спокойствие.

Многие дети неохотно делятся тем, что происходит на самом деле, поэтому один из способов помочь в этом нежелании – перефразировать то, что говорит ваш ребенок. Например, он/она может сказать: "В автобусе меня дразнит только одна девочка. Каждый день она говорит мне что-то и меня никто не защищает, мне не с кем сидеть".

Вы можете обобщить или повторить его слова, которые позволят вашему ребенку поделиться большей информацией. Старайтесь понять его/ее взгляд.

Важно! Стоит ли быть другом для своего ребенка: преимущества и риски

Получите больше информации

Информация – это власть. Обратитесь в школу и к учителям вашего ребенка, чтобы получить больше информации о его повседневной жизни и скажите им, что ваш ребенок чувствует себя одиноким и ощущает, что нет друзей.

Обеспечьте место, где ваш ребенок будет счастлив

Каждому нужно место, где они чувствуют себя хорошо и уверенными в своих силах. Откройте для себя сильные стороны ребенка, сферу интересов или новое место. Это поможет вашему ребенку чувствовать себя хорошо и даст ему возможность делать что-то с нетерпением.