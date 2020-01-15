Как помочь ребенку стать блогером: советы для родителей

Если вы заметили, что ваш ребенок начал интересоваться социальными сетями, съемкой видео или краткими обзорами на свой досуг, не стоит пугаться, ведь это свидетельствует о том, что он мечтает быть блогером. Так, интернет – не самое безопасное место для детей, но малыши с помощью родителей могут получить интересный и позитивный опыт и даже заработать немалые деньги.

Прежде всего, дети должны понимать, что видеоблогерство – это надолго. Поэтому стоит выбирать тему, которую ребенок очень любит и сможет долго о ней говорить. Советы для родителей опубликовал канал "Украина".

К теме! 5 самых популярных украинских детей-блогеров в YouTube

Как родители могут помочь ребенку стать блогером

Определите тему и формат блога

Ребенок под руководством родителей должен определить тему своего блога, о чем он будет рассказывать своим подписчикам. Среди детей наиболее популярные темы игрушек, распаковка подарков, детская мода, семейный досуг, домашние животные. Также ваш ребенок может вести блог, связанный с учебой или талантами: танцами, пением, рисунками и тому подобное.Также необходимо определиться с форматом и главной социальной сетью, где вы будете продвигать блог. Это может быть блог в инстаграме, на YouTube, в телеграмм-канале.

Многие дети занимаются блогерством / Фото журнала "Илона"

Качественный контент

Визуальный контент в соцсети должен быть очень качественно сделан, это касается и текстовых материалов. Сегодня есть огромное количество специалистов, которые помогают блогерам: обрабатывают фото, делают коллажи, монтируют видео и т. д. В общем, все это можно делать и самостоятельно, в сети есть множество бесплатных и платных программ.

Также можно придумать для ребенка свой собственный стиль и оформлять под него все посты. Кроме этого, помните, что ведение блога напрямую связано с техникой, у ребенка должен быть качественный интернет, телефон или фотоаппарат с хорошей камерой.

Интересно! За рекламу в инстаграме блогерам-мужчинам платят больше, чем женщинам: исследование

Безопасность

Родители должны поговорить с ребенком об аспектах безопасности. Важно, чтобы юный блогер четко понимал, какие фото и видео можно выкладывать, а что запрещается писать в комментариях к своим публикациям.

Также нужно быть очень осторожным касательно переписки с незнакомыми людьми, ни в коем случае не договариваться ни с кем о встрече и не высылать свои фото и видео без разрешения родителей.

Стрессоустойчивость

Объясните ребенку, что теперь ему придется сталкиваться с большим количеством критики и хейта. Малыш должен понимать, что в комментариях под его публикациями могут появляться комментарии гневных пользователей. Поэтому ребенок должен научиться воспринимать критику правильно, не расстраиваться по этому поводу и не принимать негатив близко к сердцу.



Учите детей не обращать внимание на плохие комментарии / Фото familyhealth

Чем полезно ведение блога для ребенка

Желание ребенка снимать видео или вести свой блог имеет много положительных моментов:

Занятия блогингом хорошо тренируют различные навыки

В частности, устной и письменной речи, благодаря чему в будущем ребенку легче будут даваться публичные выступления. Также блогинг стимулирует развитие творческого мышления. Некоторые дети начинают снимать видео, копируя чьи-то удачные идеи, но впоследствии придумывают свои форматы.

Собственный канал требует от ребенка систематической работы

Это планирование (создание контент-плана, продумывание сценария и мест для съемок), генерирование идей (анализ трендов, популярных каналов), съемка и монтаж (работа с программами). Это сделает ребенка самостоятельным.

Ребенок учится работать с детства / Фото userapi

Ведение блога развивает лидерские качества

Будучи блогером, дети учатся выражать свои мысли и отстаивать их. Ну, и конечно, это потенциал. Если ребенок снимает классные видео, рано или поздно он сможет на них зарабатывать. Это может быть как реклама, так и предложения по работе.

Интересно, что недавно компания LEGO опубликовала результаты исследования, в ходе которого было установлено, что современные дети больше не мечтают быть космонавтами, учителями и спортсменами. Сегодня подрастающее поколение хочет строить свое будущее в сферах, связанных с интернетом, в частности быть блогерами.