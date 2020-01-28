Как понять, что мужчина действительно вас любит

Женщины почти всегда стремительно выражают свои чувства и не скрывают эмоций, зато у мужчин все наоборот – они скрытны и редко показывают, что любят свою возлюбленную.

Психолог Сюзан Краус Уитборн рассказала, как понять, что мужчина вас любит, передает издание Psychologies.

Интересно! Как меняется человек, когда встречает свою вторую половинку

Согласно теории психолога Джона Готтмана, чтобы понять, насколько сильны чувства, лучше фокусироваться на внешних проявлениях. То, что человек делает, в большинстве случаев является более серьезным доказательством того, что он чувствует в своей душе, чем то, что он говорит.

Как понять, что ваш мужчина любит вас

Он хочет проводить время с вами

Как утверждает профессор психологии Северо-Западного университета в США Эли Финкель, желание посвящать свое свободное время любимому человеку – признак сильных чувств и желание близости.Так, оба партнера могут быть загружены работой, семейными заботами или другими делами, но тот, кто действительно любит, будет использовать любую свободную минуту, чтобы побыть вместе.

Он спрашивает, как прошел ваш день

Мужчина, который действительно любит вас, будет каждый вечер спрашивать, как прошел ваш день, что плохого или хорошего случилось. Ведь любовь строится не на возвышенных материях, а на взаимной поддержке в трудные минуты и желании общаться друг с другом.

Он доверяет вам

Исследование, проведенное психологом Дэниелом О'Лири, доказывает, что люди в длительных романтических отношениях всегда хотят знать, где в это время находится их партнер. И это не потому, что постоянно подозревают партнера в изменах.

Потому что мужчина, который действительно любит и заботится о вас, не будет устраивать допрос, если вы пришли домой поздно, и не будет брать ваш смартфон, чтобы почитать сообщения.

Он помогает вам

Даже имея множество дел, которые приходится делать ежедневно, ваш любимый захочет вам помочь в ваших задачах. Это и сигнализирует о сильных чувствах.

Например, если вы не смыслите в технике, а партнер прекрасно в этом разбирается, то он поможет разобраться с новым смартфоном или сбегает в аптеку, если у вас простуда или вы плохо себя чувствуете.

К теме! 2 минуты в день могут сделать отношения счастливее: милые утренние ритуалы для пары

Он уважает ваши взгляды

Исследования показывают, что даже если у вас противоположные политические взгляды, вы все равно можете прожить всю жизнь в мире и согласии. А секрет такой счастливой совместной жизни – умение быть открытым и спокойно воспринимать точку зрения партнера.



Вам комфортно вместе / Фото Unsplash

Он прислушивается к вашему мнению

Обычно пары решают все вопросы вместе – от мелких бытовых проблем до кредитов и ипотеки. Но если вы ничего не понимаете в инвестициях, то очень важно, чтобы партнер выслушал и дал вам понять этот вопрос, чтобы вы тоже принимали участие в принятии решения.

Он хочет близости

Для эмоциональной близости в отношениях не обязательно заниматься сексом. Однако, если мужчина все время хочет быть физически ближе к вам, например кладет руку на талию или обнимает, то это означает, что партнер чувствует сильную связь с вами.

К теме! 11 признаков, что парень хочет с вами серьезных отношений

Он смотрит на вас

Невербальные сигналы, которые вы посылаете друг другу, открывают тайные чувства. Поэтому, если вы периодически "ловите" его взгляд на себе, значит, любимому хорошо рядом с вами. Здесь будет достаточно даже беглого взгляда, чтобы показать любовь.

С ним вы чувствуете себя хорошо

Партнер, который любит и заботится о вас, будет повышать вашу самооценку. Ведь мы хотим быть только с теми, кто заставляет нас чувствовать себя хорошо. Так, у вас могут быть ссоры или разногласия, но если чувствуете уверенность в себе рядом с этим человеком, то ваши отношения будут и впредь крепнуть.