Как понять, что парень влюбляется в вас: 3 скрытые признаки

Мужчины обычно довольно скрыты. Поэтому, по словам психологов, чтобы понять, насколько сильны чувства, лучше фокусироваться на внешних проявлениях человека. То, как парень ведет себя, в большинстве случаев является более серьезным доказательством того, что он на самом деле чувствует.

Однако действительно влюбленный парень не сможет скрыть свои чувства от вас, передает издание Yourtango.

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В частности, есть некоторые действительно очевидные признаки влюбленности парня: он ласков с тобой, он поддерживает зрительный контакт, он проводит время с тобой и тому подобное. Однако, есть и другая сторона влюбленности, которая не всегда выражается в действиях партнера.

3 скрытые знаки, что парень влюбляется в вас

Он в восторге от вашей уникальности

Химические реакции, вызванные любовью в нашем уме, позволяют нам отказаться от недостатков и видеть только лучшее в своем партнере. Поэтому нам нравится все в любимом человеке – их прихоти, их недостатки, даже храп ночью может звучать как симфония.

Так и у мужчин. Когда он влюбляется в вас, он безоговорочно принимает ваши недостатки. Даже вещи, о которых вы можете не знать. Да, он будет считать это интересным. Он примет вас такой, какая вы есть, и будет активно пытаться быть рядом с вами.

Он слишком эмоционален и впечатлителен​

Среди признаков того, что парень влюбляется в вас, есть эмоциональная хрупкость – это не совсем хорошо для мужчин, так как вызывает уязвимость – чувство, которое мужчины не любят чувствовать.

Влюбленный в вас парень может подвергаться стрессу, быть ревнивым или параноиком, что ты собираешься его оставить и тому подобное. Это не значит, что вы делаете что-то не так – это значит, что он пытается регулировать свои эмоции.

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Обычно, это больше распространено у мужчин, имеющих более низкую, чем среднюю самооценку. Это заставляет их сомневаться в их самоценности и не понимать, почему такая девушка, как вы, с таким парнем, как он.

В ваших отношениях формируется глубокая связь

Конечно, любовь предполагает глубокую и широкую связь, позволяющую видеть больше и быть частью его жизни. Поэтому он может познакомить вас со своими друзьями или коллегами, показать вас своей семье и т.д. Кроме того, он может привлечь вас к своим увлечениям, которые ему кажутся интересными.

Именно так мужчины "интегрируют" женщин в свою жизнь, когда видят потенциал длительных отношений.

К тому же, когда мужчина начинает по-настоящему любить вас, он сосредоточивает все внимание на вас, он делает вещи, не спрашивая вашего разрешения, к примеру, накрывает пледом или делает кофе утром и тому подобное.