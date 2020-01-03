Как понять, что супруги не готовы к появлению ребенка: 7 признаков

Бесспорно рождения ребенка приведет к существенным изменениям в семье, к которым не каждый готов. Вы должны в первую очередь для себя понять, стоит ли решиться на такой шаг. Поэтому психологи приводят несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что ваши отношения не готовы к появлению ребенка.

Некоторые пары могут следовать тенденциям относительно появления ребенка в ближайшие годы после женитьбы, однако другие пары к появлению ребенка просто не готовы. Вот несколько реальных признаков, свидетельствующих о том, что вы с партнером не готовы к малышу, сообщает издание Mind Body Green.

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Связь между парой прекращается, когда возникают разногласия

Все пары вступают в конфликты, но некоторым впоследствии трудно от них оправиться. Если супруги понимают, что их проблемы не всегда быстро решаются, то это является признаком того, что они не смогут впоследствии принимать совместные решения для своего ребенка, ведь малыш требует ухода обоих родителей.

Супругам нужно иметь бесконечное терпение, а также обязательно общаться, даже когда они обижены друг на друга. И только тогда они смогут без разногласий воспитать ребенка.

Вы не ставите потребности партнера на первое место

Вы учитываете потребности друг друга? Это имеет значение, особенно, когда в 3 ночи нужно кому-то вставать, чтобы накормить ребенка или сменить подгузники.

Если вы уже знаете, что кто-то из вас не желает идти на компромиссы или уступать, и у вас с этим не все в порядке, то вам, вероятно, нужно подождать с рождением ребенка.



Готовы ли вы проснуться к ребенку ночью, чтобы ваш партнер поспал дольше? / Фото WoMo

В вас нет сообщества поддержки

Не редкость, что пары создают семью в городах, откуда далеко добираться до своей семьи или близких друзей. Поэтому следует поддерживать ваши будущие родительские усилия, чтобы облегчить нагрузку на своего партнера.

Ведь кто-то из пары может отказываться помогать поддерживать друг друга, что может вызвать возмущение. Поэтому, если ваш партнер не хочет помогать вам в уходе за ребенком, поддерживать, то вы впоследствии можете почувствовать сильный стресс, родив ребенка.

У вас настроение 50/50

Почти невозможно распределить родительские обязанности равномерно посередине. Хорошее родительское партнерство ориентируется на создание справедливости. Если с этим не все в порядке, то вы не готовы к рождению ребенка.

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Вы не готовы делиться любовью

Рождение ребенка может нарушить близость в ваших отношениях. Там, где раньше были только вы двое, появится ребенок и заставит вас делиться любовью, вниманием и временем своего партнера. Если вы не уверены, что готовы изменить эмоциональный поток ваших отношений, то стоит подождать с появлением ребенка.



С появлением ребенка вы будете меньше времени уделять друг другу / Фото Mama

Вы не можете положительно справиться с изменениями

Изменения во всех романтических отношениях неизбежны для обоих партнеров во время подготовки к появлению ребенка – от уменьшения места, времени, денег, карьеры до постоянных физических изменений, которые могут понести партнеры.

Хотя многие пары настроены на поддержку сексуальной, эмоциональной и социальной жизни после родов, каждый из этих аспектов жизни изменится. Поэтому важно быть открытыми и поддерживать друг друга, когда вы готовитесь к этим изменениям ..

Ваш партнер говорит вам, что не готов к ребенку

Вы можете игнорировать предупреждения своего партнера о том, что он не готов к рождению ребенка, но это может привести к ссорам. Здоровое совместное воспитание требует уважения, внимания и большого количества терпения друг к другу.

Родительство – это партнерство, которое объединяет двух людей вне романтических отношениями. Спросите себя, действительно ли вы готовы взять эту преданность своему партнеру, а также новому ребенку.