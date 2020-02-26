Как понять, что ваш ребенок обижает других: 5 признаков

Большинство родителей когда-то могли замечать, как их ребенок оскорблял других, ругался или забирал игрушки у сверстников. И если вы волнуетесь, что ваш ребенок может быть хулиганом, то ниже приведены 5 признаков, которые помогут вам в этом разобраться.

Возможно, вам уже звонили из школы и сообщали, что ваш сын/дочь толкнули другого малыша или обидели кого-то. Поэтому издание Yourtango опубликовало несколько признаков, которые свидетельствуют, что ваш малыш оскорбляет других.

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Ни один родитель не хочет воспитать ребенка-буллера (с англ. bully – хулиган), но иногда малыш может оскорблять других по определенным причинам. В частности, это может быть из-за низкой самооценки, конфликты дома, импульсивность, плохие отношения с окружающими, плохой контроль над своими эмоциями, социальный дискомфорт и тому подобное.

Как понять, что ваш ребенок обижает других

Отсутствие сострадания к окружающим

Ваш ребенок может не иметь сопереживания или чувства заботы к другим людям. Обратите свое внимание, это может быть признаком того, что ваш малыш – хулиган.

Повторяющиеся проблемы с поведением​

Ваш ребенок может учиться контролировать свои эмоции, поэтому у него будут проблемы с поведением. Это может означать, что ребенок не понимает своих действий в отношении других, поэтому он импульсивен во время конфликтов.

Опыт гнева, насилия или издевательств

Если ваш ребенок претерпел или стал свидетелем издевательств, насилия, гнева и наказания, то это будет подталкивать его на ответные действия. Такие дети видят агрессию или наказания в качестве ответа на свои проблемы.

Приспособление в социуме

Некоторые дети очень остро осознают социальный статус. Таким образом, они испытывают огромное давление и напряжение, потому что хотят "вписаться" в этот социум. Они могут попытаться управлять и контролировать чем-то, потому одержимы своим социальным имиджем и не беспокоятся о других.

Тенденция унижать других людей

Если вы замечаете, что ваш ребенок указывает на недостатки других и шутит по этому поводу или оскорбляет других, то это тоже "красный сигнал" хулиганства.

Низкая самооценка или страх могут заставить одних детей пренебрежительно относиться к другим. Это признак того, что ваш ребенок нуждается в помощи, чтобы чувствовать себя лучше и не прибегать к издевательствам над другими.

Что делать родителям

Если вы поняли, что ваш ребенок – буллер, немедленно действуйте: