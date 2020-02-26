Как понять, что ваш ребенок обижает других: 5 признаков
Большинство родителей когда-то могли замечать, как их ребенок оскорблял других, ругался или забирал игрушки у сверстников. И если вы волнуетесь, что ваш ребенок может быть хулиганом, то ниже приведены 5 признаков, которые помогут вам в этом разобраться.
Возможно, вам уже звонили из школы и сообщали, что ваш сын/дочь толкнули другого малыша или обидели кого-то. Поэтому издание Yourtango опубликовало несколько признаков, которые свидетельствуют, что ваш малыш оскорбляет других.
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Ни один родитель не хочет воспитать ребенка-буллера (с англ. bully – хулиган), но иногда малыш может оскорблять других по определенным причинам. В частности, это может быть из-за низкой самооценки, конфликты дома, импульсивность, плохие отношения с окружающими, плохой контроль над своими эмоциями, социальный дискомфорт и тому подобное.
Как понять, что ваш ребенок обижает других
- Отсутствие сострадания к окружающим
Ваш ребенок может не иметь сопереживания или чувства заботы к другим людям. Обратите свое внимание, это может быть признаком того, что ваш малыш – хулиган.
- Повторяющиеся проблемы с поведением
Ваш ребенок может учиться контролировать свои эмоции, поэтому у него будут проблемы с поведением. Это может означать, что ребенок не понимает своих действий в отношении других, поэтому он импульсивен во время конфликтов.
- Опыт гнева, насилия или издевательств
Если ваш ребенок претерпел или стал свидетелем издевательств, насилия, гнева и наказания, то это будет подталкивать его на ответные действия. Такие дети видят агрессию или наказания в качестве ответа на свои проблемы.
- Приспособление в социуме
Некоторые дети очень остро осознают социальный статус. Таким образом, они испытывают огромное давление и напряжение, потому что хотят "вписаться" в этот социум. Они могут попытаться управлять и контролировать чем-то, потому одержимы своим социальным имиджем и не беспокоятся о других.
- Тенденция унижать других людей
Если вы замечаете, что ваш ребенок указывает на недостатки других и шутит по этому поводу или оскорбляет других, то это тоже "красный сигнал" хулиганства.
Низкая самооценка или страх могут заставить одних детей пренебрежительно относиться к другим. Это признак того, что ваш ребенок нуждается в помощи, чтобы чувствовать себя лучше и не прибегать к издевательствам над другими.
Что делать родителям
Если вы поняли, что ваш ребенок – буллер, немедленно действуйте:
- Откровенно поговорите с ребенком о том, что происходит. Выясните, как он относится к своим действиям и как на них реагируют другие дети. Вы можете услышать, что "все так делают" или "он заслуживает этого".
- Объясните, какие действия вы считаете преследованием других. К ним относят травли, обидные прозвища, угрозы физического насилия, запугивание, высмеивание, комментарии с сексуальным подтекстом, бойкот или подстрекательство к игнорированию, сплетни, публичные унижения, толкание, плевки, порча личных вещей, унизительные высказывания или жесты.
- Дети-агрессоры отрицают буллинг так долго, насколько могут. Спокойно объясните ребенку, что его поведение может повредить не только жертве, но и всем окружающим. Дайте понять ребенку, что агрессивное поведение – серьезная проблема, и вы не будете терпеть это в будущем.
- Четко и настойчиво попросите ребенка прекратить насилие. Скажите ребенку, что вы временно будете держать связь с учителями, чтобы убедиться, что ребенок стремится изменить ситуацию. Угрозы и наказания не сработают.