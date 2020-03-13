Токсичные отношения случаются у всех – это может быть дружба или первая любовь. Даже сначала здоровые отношения со временем могут стать таковыми. Психологи называют этим термином общение между людьми, в котором нарушаются личные границы.

Что такое токсичные отношения? Как распознать, что ребенок попал именно в такие отношения и как помочь ему выйти из них? Ответы дала детский психолог Марина Липич изданию "Освитория".

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Что такое токсичные отношения

Токсичные отношения – это отношения между людьми, наполненные негативными эмоциями: стыдом, страхом, виной, унижением, угнетением, контролем.

Впоследствии это приводит к тому, что ребенок теряет уверенность в себе, обесценивает себя, боится реализовать свои желания или заявить о себе, не умеет отказывать, не знает что ему нравится, а что нет.

Как понять, что ваш ребенок попал в токсичные отношения

Наиболее уязвимыми к токсичным отношениям являются подростки, ведь в этот период они испытывают много страхов и тревоги, поэтому нуждаются в прочных и хороших отношениях с близкими, чтобы иметь поддержку и опору.

Родителей должно насторожить, когда ребенок начинает закрываться в себе, избегает контакта, скрывает определенные моменты своей жизни, начинает лгать, не держит слово, проявляет асоциальное поведение. Ребенок теряет оживленное естественное любопытство к миру и интерес к познанию.



Объясните ребенку, что такое токсичные отношения / Фото Medium

Токсичные отношения могут начаться даже между одноклассниками в младшей школе. Это может быть манипулирование (отдай мне то, тогда я буду с тобой дружить), насмешки, проявление агрессии или обиды.

Когда ребенок дома об этом рассказывает, важно реагировать и быть с ним в контакте – отложить все дела и внимательно выслушать, не перебивая. Любая конфликтная ситуация вызывает у ребенка отрицательные эмоции, но он еще не умеет их распознавать и называть, потому помогите ему это сделать.

Какой должна быть реакция ребенка на плохие отношения

Дайте ребенку варианты поведения и реакции на будущее – он ​​может сказать ровеснику: "Мне не нравится, как ты со мной говоришь", или "Я не хочу давать тебе свою вещь". Важно научить, что говорить "нет" – это нормально.

Это также прекрасная возможность поговорить о том, что такое дружба. Ребенок должен понимать, что дружба, как и любовь – безусловна, там где есть уважение: мы любим и дружим с человеком не за что-то, а без поводов и причин. Если в отношениях появляется манипуляция или требование, это уже не о дружбе.

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С подростками может быть сложнее, ведь они часто отвечают общими фразами типа "все нормально" на вопрос, чтобы от них отстали. Тогда мама или папа могут сказать: "А можно я расскажу, как у меня прошел день?", "Что меня удивило, что понравилось, что огорчило, что мне удалось сегодня хорошо, а с чем я не справилась". Главное, не нагружать своими проблемами, а просто поделиться тем, что хотелось бы рассказать.

Важно, чтобы в подростковом возрасте у мальчика в своем окружении была мужская фигура, которая будет образцом, будет вдохновлять достигать чего-то нового и станет для него своеобразным авторитетом. А девочке важно видеть женский пример и чувствовать защиту и поддержку папы. Старайтесь быть с тинейджерами на равных, проявляйте уважение, но сохраняйте позицию взрослого: интересуйтесь жизнью ребенка, делитесь своим опытом.

Как уберечься от токсичных отношений

"Мы не можем уберечь и оградить ребенка от токсичных людей, негативных ситуаций, но можем заложить прочную основу формирования личности ребенка, научить преодолевать препятствия, решать конфликты", – говорит психолог.



Постройте с детьми доверительные отношения / Фото Credo

Важнейшие составляющие – умение распознать и выражать свои эмоции и выстраивать границы. Как родители, не нарушайте их границы и учите детей уважать себя и других. К тому же, не стоит проверять телефон ребенка, не брать без разрешения его вещи, не заходить без стука в его комнату.

Вместо контроля проявите интерес к жизни своего ребенка. Настройтесь на его волну: слушайте, искренне интересуйтесь, и тогда ваше чадо многое расскажет о себе.

Как поддерживать здоровые отношения с детьми